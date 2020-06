Le Parti Socialiste réclame “une rénovation de la politique du livre”

« Penser l'après » pour le secteur du livre

Photographie : illustration, Christian Perry-Giraud, CC BY-ND 2.0

Alors que l'édition, la librairie et les auteurs interpellent régulièrement le gouvernement pour que celui-ci précise et améliore les dispositifs d'aide après la crise sanitaire liée au coronavirus — avec un succès pour l'instant relatif —, et que le ministère de la Culture peine à révéler un plan de soutien au livre, le Parti Socialiste se manifeste pour assurer qu'il faut « [r]ebâtir une politique publique du livre ».Dans un texte publié sur le site du parti politique, signé par Olivier Bianchi, secrétaire national chargé de la culture, Juliette Mant et Clément Sapin, délégués nationaux chargés de la culture au sein du Parti Socialiste, plusieurs propositions émergent pour préserver les acteurs du secteur et assurer une reprise sereine des activités.Face aux difficultés économiques des uns et des autres, indépendants ou entreprises, « l’intervention des pouvoirs publics devra se faire sous forme de subventions exceptionnelles là où ce sera adapté et pas seulement sous forme de prêts », indique d'emblée le Parti Socialiste.Au sein des mesures urgentes pour la profession, l'instauration d'un tarif postal national préférentiel pour les envois de livres, une demande récurrente du secteur , s'il en est. Au-delà de 3 centimètres d'épaisseur, les ouvrages doivent en effet être envoyés avec un tarif « Colissimo », pas vraiment avantageux pour les maisons d'édition ou les libraires.Assurant que le livre est devenu un « impensé politique » depuis la loi Lang de 1981 et que les financements publics actuels sont « moindres que dans certains autres secteurs culturels », les auteurs du texte avancent que la politique publique du livre « doit aussi renforcer et encourager les solidarités et les équilibres intra et interprofessionnels ».« [La politique publique du livre] se doit aussi d’inventer de nouvelles régulations et de nouveaux moyens d’intervention », souligne le texte, ajoutant même que « le prix du livre apparaît parfois comme une base trop étroite pour rémunérer équitablement tous les professionnels de la filière, et la masse produite peut apparaître comme une “solution” autant qu’un problème ».Cette politique interventionniste de l'État devra être informée, grâce aux discussions avec les organisations professionnelles, mais aussi coordonnée entre les différents échelons (DRAC, Conseils Territoriaux de la Culture...) pour apporter des solutions plus proches des besoins.Pour financer en partie cette politique de soutien au livre, le Parti Socialiste recommande notamment de se tourner vers la fiscalité sur les GAFAM (Google, Amazon et autres)...Le texte complet se retrouve à cette adresse