Le Pass culture : en septembre, 500 € à dépenser pour les jeunes de 18 ans

Enfin, un nouvel engagement du candidat Macron se concrétise : après l’ouverture des bibliothèques – même si tout reste à faire – le Pass Culture revient. Cette promesse que d’offrir aux jeunes de 18 ans un budget de 500 € pour leur divertissement sera lancée à compter de septembre 2018.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Selon les premières informations communiquées par Françoise Nyssen, le Pass Culture fera donc ses premiers pas dans quatre départements à la rentrée. Bas-Rhin, l’Hérault, la Seine-Saint-Denis et la Guyane serviront de bêta-testeurs. Durant le deuxième trimestre, les jeunes pourront donc expérimenter et essuyer les plâtres.

Estimé à 400 millions € – soit 800.000 jeunes concernés ? – le pass servira donc aux achats sous la forme d’une application mobile, « comme une espèce de proposition culturelle géolocalisée ». Invitée par Europe 1 à apporter quelques précisions sur le sujet, elle souligne la diversité de l’offre ainsi rendue accessible.

Et d’indiquer : « Ça pourra très bien être un cours de hip-hop, de théâtre, une exposition, une visite guidée qui démarre, une séance de cinéma. Et l’idée, c’est que cette proposition sera accessible à tous, et à 18 ans, elle sera monétarisée pour les gens, au moment où ils entrent dans la vie citoyenne. » Le tout répondant aux offres qui seront à disposition dans l’environnement proche.

Si la rue de Valois souhaite assurer une pluralité de l’offre, mais il semble surtout que l’on cherche des partenaires pour construire l’outil. « L’enthousiasme des jeunes est assez stupéfiant », garantit la ministre, en évoquant des séances de travail passées.

Pour l’heure, on sait seulement que l’application sera éditorialisée et contiendra donc « une multiplicité de propositions »