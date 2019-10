Le patrimoine en mouvement : deux journées d'études mouvementées

La constitution des collections de livres et de patrimoine écrit conservées dans nos institutions a été marquée par les dispersions, les échanges, les transmissions, les vols, les restitutions, les ventes, les transactions, les diffusions, en un mot par des mouvements, de natures différentes : intellectuelle, politique, marchande, guerrière, professionnelle...Dans leur vie quotidienne contemporaine, les documents sont régulièrement déplacés pour être mis à la disposition des usagers, être exposés, numérisés, restaurés. Les déménagements au sein des magasins ou dans un nouveau bâtiment constituent une pratique courante.C’est à ces mouvements de collections que BiblioPat consacre ses journées d’étude 2019. Qu’ils relèvent de la grande histoire ou du quotidien, ancien et contemporain, les mouvements impactent la constitution des collections et la connaissance que l’on accumule, la définition du patrimoine, l’état des documents. Par ailleurs, ils engendrent des risques, potentiels ou réels, ou au contraire participent de l’amélioration de la sécurité des collections. Ainsi, il paraît intéressant d’aborder le patrimoine dans tous ces états en étudiant des expériences mouvementées, passées et actuelles.La première table ronde sera consacrée aux mouvements de collections dans l’histoire. Comment étudier et écrire l’histoire de la constitution des collections ? En quoi les mouvements passés compliquent-ils cette écriture ? Quels impacts ont-ils sur la gestion actuelle des collections dont nous avons hérité ? Deux études de cas se pencheront, l’une sur une bibliothèque, l’autre sur des archives, à deux périodes très différentes : la longue histoire de la Librairie des Ducs de Bourgogne du XVe siècle à nos jours et le devenir des archives d’Afrique-Occidentale Française pendant la décolonisation. Deux outils particulièrement utiles à la reconstitution des provenances seront présentés, la base Bibale et la base Lugt.La deuxième table ronde se penchera sur les déménagements. Quels problèmes particuliers posent-ils ? Comment organiser un transfert ? Comment évaluer et anticiper les risques ? Comment trouver l’organisation la plus rationnelle et la plus sûre ? Comment combiner mouvements de collection et politique documentaire plus globale ? Retours d’expériences et outils mis en place seront présentés par des bibliothèques ayant mis en œuvre des déménagements dans des contextes différents : les bibliothèques municipales de Niort et de Lyon.Un point d’étape sera proposé sur les responsabilités liées aux collections patrimoniales, d’une part lors du transfert de la compétence « lecture publique » dans les collectivités et d’autre part, dans le cadre de l’autonomie des universités : le transfert de responsabilité est-il évident, fait-il débat et quels enjeux particuliers soulève-t-il ?La troisième table ronde abordera les mouvements de collections dans les activités quotidiennes : la gestion des magasins, avec l’exemple de la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne ; les procédures lors des expositions, à travers les pratiques du Musée lorrain de Nancy ; la relation aux usagers, via l’initiative originale de prêt à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. À quoi ressemblerait une liste de recommandations professionnelles dans ces situations ? Quels seraient les points de vigilance à surveiller dans ces affaires courantes ? Quels seraient les outils utiles pour permettre d’assurer un suivi fiable des mouvements courants de collections ?Bibliopat a pour objet de favoriser la diffusion d’informations relatives à la gestion des fonds à vocation patrimoniale en bibliothèque et de mettre à la disposition des agents des bibliothèques prenant part à la gestion de ces fonds une plate-forme permanente de discussion et d’échanges sur l’exercice de leur métier.Elle a aussi pour vocation de créer des opportunités d’échanges régulières en organisant des journées d’étude et de réflexion, et plus généralement, d’entreprendre des actions collectives susceptibles de développer les compétences de ses membres dans les domaines de la conservation, du traitement et de la valorisation des fonds à vocation patrimoniale.Le programme complet de ces journées sera à retrouver à cette adresse