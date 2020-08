Le Pays des fourrures de Jules Verne, avec les illustrations de 1873

En 1859, des officiers de la Compagnie de la Baie d’Hudson sont chargés d’aller fonder un fort au nord du 70e parallèle, au-delà du cercle polaire, dans le Grand Nord canadien. Le fort est établi sur le Cap Bathurst, qui semble être le lieu parfait. Malheureusement, ce cap n’est pas fait de terre, mais de glace, et lors d’une éruption volcanique, le cap se détache du continent et part à la dérive, emportant tous ses occupants avec lui.Cela se gâte encore plus quand arrive le printemps et que le glaçon commence à fondre…Jules Verne – Le pays des fourrures — Classiques Garnier — 9782406099260 – 39 €