Le père d'Harry Potter, Arthur Levine, lance sa propre maison d'édition 

Arthur A. Levine travaillait pour les éditions Scholastic depuis 1996. Il a aujourd'hui décidé de prendre son envol et de se lancer dans un nouveau défi : créer sa propre maison d'édition indépendante.« J'ai fait un merveilleux trajet avec Scholastic, et ça va beaucoup me manquer de ne plus travailler ici. Il y a de telles forces et tant d'individus doués. Mais je suis ravi de fonder une entreprise, dont la mission est de créer des livres qui reflètent la plus grande diversité et les plus hauts standards d’excellence artistique », avait-il confié à Publishers Weekly S'il n'a pas encore annoncé le nom de la nouvelle maison d'édition, il sait déjà que la liste sera « centrée sur la diversité, idéalement avec un mélange de 75% de créateurs appartenant à des minorités, notamment des personnes de couleur, des peuples autochtones et des personnes LGBTQ ».Levine envisage de lancer l'entreprise à l’automne 2020, avec une première liste de 20 titres américains et cinq de ce qu’il a décrit comme les « meilleurs livres traduits au monde. »Scholastic restera l'éditeur américain de la saga Harry Potter et des plus de 300 autres titres destinés aux jeunes lecteurs que Lévine avait édité. Parmi les auteurs qu'il a édités, on compte Neal Bascomb, Martha Brockenbrough, Emma Donoghue, Eric Gansworth, Alaya Dawn Johnson, Varian Johnson, Mike Jung, Amy Sarig King, Bill Konigsberg, Jaclyn Moriarty, Sarah Moon, Daniel José Older, Aida Salazar, Francisco X. Stork, Kelly Yang, et Markus Zusak.Il a également publié des travaux d'illustrateurs tant reconnus que prometteurs, dont Richard Egielski, Caroline Hadilaksono, Jean Kim, Tony Piedra, Komako Sakai, David Small et Shaun Tan.Ellie Berger, présidente de la publication chez Scholastic, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants pour les 23 années que Arthur a passées chez Scholastic. Grâce à lui nous sommes le foyer d' Harry Potter. Nous lui souhaitons beaucoup de chance pour cette nouvelle aventure. Pour nous, la période est douce-amère, mais nous restons déterminés à publier d'excellents livres, y compris ceux des auteurs et des illustrateurs qu'Arthur a ajoutés à la liste ».