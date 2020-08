Le Pérou offre livres, musique ou films gratuitement au public

crédit photo : Art DiNo CC BY SA 2.0

Les ouvrages, papier ou numériques, auront été publiés ces 10 dernières années, de même que les films, les enregistrements audiovisuels ou la musique. Et il s’agira principalement d’œuvres péruviennes, pour valoriser la culture du pays.Pour rendre accessibles ces œuvres, plusieurs plateformes numériques participeront à la diffusion – tant médias institutions que pure-players. L’idée du ministère est de parvenir à passer par la Biblioteca Pública Digital, découlant de la Bibliothèque nationale du Pérou, pour essaimer progressivement vers les partenaires les ouvrages numériques.Le processus s’accompagnera d’études pour mesurer les attentes et demandes en matière d’offre culturelle péruvienne. Elles serviront par la suite à constituer une arborescence la plus complète de ce qui est à cette heure disponible — et de parvenir à une classification thématique resserrée.Et ce, en fonction de problématiques sociétales contemporaines — violences faites aux femmes, diversité, promotion de la tolérance, etc.via RPP