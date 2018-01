Le Petit Nicolas collecte les Pièces jaunes pour les enfants hospitalisés

Mieux que Bernardette Chirac ou David Douillet pour récolter des pièces jaunes, c’était compliqué. Pourtant, il fallait bien dénicher un personnage qui porte le message, « pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés ». C’est au Petit Nicolas que le rôle a été confié. Le tout avec une flopée de partenaires pour soutenir l’opération.



Lancée ce 10 janvier et jusqu’au 17 février, on peut retrouver notamment à La Poste des petites boîtes où déposer les pièces jaunes. Alors, certes, depuis le passage à l’euro, les pièces jaunes sont devenues cuivrées pour la toute petite monnaie. Les gros centimes, eux, sont bien jaunes, cela dit.

Soit. Donc le Petit Nicolas reprend le flambeau – probablement Sempé a-t-il apprécié l’idée, autant que le fait qu’aucune mention aux Éditions IMAV, qui publient les aventures du personnage, ne soit faite. Soit.

On peut retrouver dans les bureaux de Poste, justement, des planches à monter soi-même, après les avoir découpées. Et une fois repliées correctement, on disposera d’une petite boîte à poser quelque part pour collecter lesdites pièces jaunes (ou cuivrées, arrête avec ce mauvais esprit).



Une vidéo qualifiée de virale (et postée depuis le 11 janvier, avec 135 vues) existe pour promouvoir le Challenge Pièces Jaunes, et accompagne l’ensemble. Il incite tout un chacun à réaliser sa propre vidéo et la poster avec le hashtag #DonnerCestStylé. La viralité est pour le moment moins efficace que la grippe...