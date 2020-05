Le plan post-confinement du ministère pour la culture : rassurant ?

Certes, mais dans les faits ?

Le discours, dans la cour de l’Élysée, n’aura pas apporté beaucoup de réponses. « À partir du 11 mai pourront rouvrir les librairies. Pourront rouvrir aussi les disquaires, les bibliothèques, les médiathèques, les galeries d’art et un certain nombre de musées à partir du moment où ils respectent les mesures de sécurité sanitaire », assure le locataire de Valois.Plus indirectement, on apprendra que les rassemblements sont autorisés pour 10 personnes maximum. Pas plus de 5000 personnes avant fin août, en revanche.Plus largement, on apprend que les écoles, qui rouvriront ce 11 mai également, « d’une façon différente », offriraient l’opportunité de repenser l’Éducation artistique et culturelle. « Faire en sorte que tous ces artistes qui vont bénéficier de ces sécurités sur le temps long essentiel pour leur avenir puissent retrouver finalement cette envie d’aller au contact de ces jeunes », indique le ministre.Les artistes-auteurs, rappelle-t-il, « peuvent bénéficier d’un fonds de solidarité ». Ce dernier, sur demande d’Emmanuel Macron, sera élargi de sorte que tous puissent en profiter. À partir de mi-mai, le site dédié donnera à la DGFIP cette marge de manœuvre.« On va leur permettre d’avoir aussi la possibilité de se faire rembourser les loyers qui sont les loyers payés par les artistes auteurs d’un atelier ou d’un studio. Il n’y avait pas la possibilité de le faire jusqu’à maintenant. Ce fonds de solidarité, très important, qui avait déjà permis pour le monde de la culture d’avoir 80 million € d’aide à fin avril doit pouvoir être accessible aux artistes auteurs », continue Franck Riester.L’exonération de cotisations sociales durant 4 mois sera un plus, de même que le président a demandé une accélération de « la mise en œuvre du plan que j’ai annoncé suite au rapport Racine pour simplifier la vie des artistes auteurs ».Et de revenir sur le plan de commande publique, toutes disciplines artistiques confondues : la mesure garantirait une protection économique et sociale, tout en assurant une liberté d’expression. « Je crois qu’avec ce grand plan de commande publique, on arrivera à retrouver le fil perdu, d’une certaine façon, de la création », conclut Franck Riester.La Ligue des auteurs professionnels n’a pas tardé à réagir : « Exonération des cotisations sociales de 4 mois : comment en pratique ? Quelles cotisations précisément ? Ce serait une mesure transversale efficace, mais il faut plus de détails pour s’assurer qu’il n’y a pas d’angle mort et que tout a bien été balisé. »De même pour les mesures d’assouplissement ou pour le rapport Racine. « Problème : à ce jour, les premiers éléments dont nous disposons vont à contresens des préconisations fortes du rapport. Le ministère de la Culture va-t-il revoir le dernier décret proposé et réellement régler la question de la représentativité professionnelle ? »Quant aux commandes publiques, la question est aussi posée : quelle rémunération, et quel exemple posé par l’État ?Enfin, où sont les avancées sur les demandes qu'évoquait Antoine Gallimard – obtenir 500 millions € en soutien à la filière ? Ou encore le plan de relance de 9 milliards € dont parlait Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition ?