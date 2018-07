Le plus ancien éditeur indien racheté par Penguin Random House India

ActuaLitté, CC, BY SA 2.0

Penguin Random House a démarré son programme d’édition hindi en Inde en 2005, la maison s’est depuis constitué un catalogue « significatif ». L'acquisition d’Hind Pocket Books « renforcera la présence de Penguin Random House India dans l’édition en langue locale, à laquelle elle s’est engagée depuis plus d’une décennie ».

Cette acquisition ajoutera également au catalogue de PRH la liste d’auteurs prestigieux de HPB, dont Amrita Pritam, Shivani, Acharya Chatursen, Narendra Kohli, Khushwant Singh, R K Narayan, Osho et Thich Nhat Hanh, dont plusieurs ont reçu le prix Nobel, le Sahitya Akademi Awards, ou encore le Jnanpith Award.

Le PDG de PRH, Markus Dohle, explique que l’achat de Hind Pocket Books s’inscrit dans la stratégie de croissance internationale de l’entreprise. « Nos opérations en Inde ont été une réussite pour nous, et cette acquisition représente notre engagement à développer nos publications en langue locale alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie mondiale de croissance sur nos marchés clés tels que l’Inde. »

Nandan Jha, le vice-président de PRH India, se voit ajouter la responsabilité de la construction du programme d’édition en langue indienne à la direction des ventes et des produits pour l’entreprise. Vaishali Mathur, anciennement responsable de la publication et des droits en langue indienne chez PRH Inde, deviendra rédactrice en chef de Hind Pocket Books, et poursuivra en parallèle le développement de son programme d’édition en anglais.