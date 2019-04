Le plus grand imprimeur de France, CPI, cédé au fondateur de Boohoo.com

CPI est le plus important imprimeur de livres en monochrome, basé à Paris, avec 450 millions d’ouvrages produits par an avec 2000 clients chaque année. La structure dispose de 16 usines disposées dans 5 pays européens, avec 2800 employés. Depuis 1996, date de sa fondation, CPI s’est progressivement imposé après avoir notamment investi dans l’impression jet d’encre numérique.La vente de la participation de CMG s’effectue cependant moins d’un an après le rachat de CPI – 9 mois précisément –, approuvée par le comité d’entreprise européen et certains CE locaux.« Notre fonds de gestion de patrimoine a compris que CPI a besoin d’une structure et de positions fortes sur le marché », indique Simon Ashton, président RHWO. Fort des acquis gagnés au fil des années, CPI, le repreneur voit là l’occasion d’apporter une croissance future à l’entreprise.Le directeur exécutif de CPI, Pierre-François Caté rappelle que « les solutions avancées de flux de production et de chaîne logistique sont essentielles. Avec le soutien de RHWO, nous pourrons poursuivre notre stratégie ». Ce dernier conservera par ailleurs son poste.Restera donc à mettre en place une solution web efficace, probablement au coeur des perspectives que le fondateur de la start-up Boohoo peut avoir. Sur l’année 2017-2018, la société créée en 2006 avait atteint 663 millions € de chiffre d’affaires, soit une croissance de 92 %, uniquement sur son modèle de vente en ligne.