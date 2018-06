Le poète Donald Hall meurt à l'aube de ses 90 ans

Donald Hall est décédé à 89 ans, le 23 juin à Eagle Pound, la ferme familiale dans le New Hampshire. Celui qui fut le poète officiel des États-Unis était à l’origine de près d’une soixantaine d’ouvrages et récompensé à de nombreuses reprises. Son dernier recueil, The Selected Poem of Donald Hall, avait été publié en 2015.







Pour Donald Hall, la poésie a été une véritable vocation qui l’aura guidé tout au long de sa vie. Dès ses 14 ans, il sut qu’il serait poète. Une fois qu’il a commencé à écrire, il ne s’est jamais arrêté et ne s'est jamais écarté de son projet durant sa longue et prolifique carrière.



En 2006, il fut nommé poète officiel des États-Unis, puis, en 2011, reçut la Médaille nationale des Arts de la part du président Barack Obama lors d’une cérémonie à la Maison blanche. C’est la plus haute récompense qu’un artiste puisse recevoir de la part du gouvernement américain.



Mais malgré son amour de la poésie rurale, le talent de Donald Hall ne se résumait pas aux vers. Il s’est également essayé aux biographies, mémoires, pièces de théâtre, ouvrages de jeunesse, essais, ainsi que deux ouvrages sur l’écriture devenue cultes, To Read Litterature et Writing Well.