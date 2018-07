Le poète Georges-Emmanuel Clancier est mort à l'âge de 104 ans

Le poète Georges-Emmanuel Clancier, né à Limoges le 3 mai 1914, est mort ce mercredi à l'âge de 104 ans, a annoncé sa maison d'édition, Albin Michel. Auteur du Pain noir, un cycle romanesque en quatre volumes qui suit la vie d'une famille du Limousin, Clancier a également signé de nombreux recueils de poésie, des nouvelles et des autobiographies.

À l'issue d'une enfance passée en Haute-Vienne, Georges-Emmanuel Clancier s'est essayé à l'écriture poétique dès le début des années 1930, publiant rapidement ses textes au sein de revues locales de poésie. Après un passage à Paris, il retourne avec son épouse Anne Clancier dans le Limousin où il termine ses études supérieures. Il rencontre plusieurs figures de la littérature française, dont Raymond Queneau, Michel Leiris et Pierre Seghers.

Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il concrétise son action dans le domaine de la littérature en transmettant à Alger, où se situe le siège de la revue Fontaine, des textes signés par des Résistants français. Journaliste pour Radio-Limoges à la sortie de la guerre, il est salué par le Prix Maurice Bourdet en 1949 pour ses reportages radiophoniques.

S'il a déjà derrière lui plusieurs romans et recueils de poésie, c'est la publication du Pain noir, en 1956 chez Robert Laffont, qui le fait connaître à un plus large public. Ce premier roman d'une saga de 4 ouvrages présente la famille Charron, d'origine modeste, qui réside dans une ferme du Limousin. Le premier roman, Le Pain noir, sera adapté en 1974 pour la télévision par Françoise Verny et Serge Moati.

Particulièrement engagé dans la cause des écrivains, il est président du PEN Club français entre 1976 et 1979, puis président de la Maison des écrivains de 1986 à 1990.



L'ensemble des auteurs du @PenFrancais apprend avec une immense tristesse le décès, ce matin, du poète et romancier Georges-Emmanuel Clancier, auteur notamment du célèbre "Pain noir", Président d'honneur du @PenFrancais : https://t.co/XgF0B46Rjm — Pen Club Français (@PenFrancais) July 4, 2018



Georges-Emmanuel Clancier a été le lauréat de nombreuses récompenses littéraires au cours de sa carrière, dont un Grand prix de littérature de l'Académie française et un Goncourt de la poésie.

« Il est mort cette nuit vers 5h45 dans son sommeil », a précisé une attachée de presse d'Albin Michel à l'AFP.