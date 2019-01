Le poète Pierre Vinclair en résidence à la Maison de la Poésie de Nantes

Né en 1982, Pierre Vinclair est un poète, romancier et essayiste français. Il mène des recherches en philosophie de la littérature, et co-anime la revue Catastrophes avec Guillaume Condello et Laurent Albarracin. Il a publié entre autres trois livres de poèmes aux éditions Flammarion et des romans chez Gallimard, La Part commune et Le Corridor bleu.Il traduit du japonais et de l’anglais et vit actuellement à Singapour. Ses mots « enflammés » contiennent la puissance des épopées dont ils empruntent le ton (Barbares, Flammarion, 2009). Tout à la fois, on plonge dans l’expérience du lieu, la danse quotidienne de ses habitants. Pierre Vinclair fait usage de nombreuses références historiques et littéraires (de Confucius à Ginsberg) pour éclairer son sujet (le Shanghai d’aujourd’hui, dans Le Cours des choses — Flammarion, 2018).Le Musée d’arts de Nantes et la Maison de la Poésie de Nantes ont conçu un projet d’écriture basé sur la rencontre entre un auteur et des œuvres d’art. Pierre Vinclair est invité à écrire un texte librement inspiré d’un corpus d’œuvres ayant vécu des questions d’attribution.Les toiles de Georges de la Tour en sont un bon exemple. La Salle des copies est spécifiquement consacrée aux œuvres copiées de la Renaissance italienne (résultat d’exercices d’ateliers ou de commandes spécifiques). Elle présente aussi une œuvre de Gina Pane, Saint Georges et le dragon d’après une posture d’une peinture de Paolo Uccello. Partition pour un combat (1984-85), relevant plutôt de la copie d’invention.Jeudi 28 février, Pierre Vinclair lira son texte inédit devant ces œuvres puis Adeline Collange Perrugi, conservatrice, proposera une présentation scientifique de la question des copies.Atlantide est un festival de littérature annuel qui invite des auteurs du monde entier pour des lectures, des rencontres, des entretiens.Vendredi 1er mars, l’auteur participera à une discussion autour de « L’urgence de la parole poétique » avec les poètes Paul Wamo et Joséphine Bacon. Dimanche 3 mars, il s’entretiendra avec Alain Girard-Daudon sur les différents aspects de son travail, l’Asie, l’Histoire, la traduction, etc.Mercredi 27 février, 19h30 le lieu unique - scène nationale de Nantes quai Ferdinand Favre, Nantes. Entrée libre.Jeudi 28 février, 19h15, Musée d’arts de Nantes 10 rue Georges Clemenceau, Nantes. Entrée libre.Vendredi 1er mars, 14h30, conversation autour de « L’urgence de la parole poétique »Dimanche 3 mars, 15h, entretien animé par Alain Girard-Daudon