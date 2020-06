Le poète Tristan Cabral est mort à l'âge de 76 ans

C'est avec cette facétie éditoriale que Tristan Cabral a commencé son œuvre. Né à Arcachon en 1944, « [d]’une erreur du vent et de la mar », comme il le rappelait dans La messe en mort (Le Cherche midi, 1999), il mène des études littéraires à Bordeaux, avant de se consacrer à la théologie à Montpellier.Dans les années 1960, il effectue plusieurs voyages, notamment en Turquie, au Pérou et en Bolivie, avant de revenir en France en 1971 pour enseigner la philosophie au lycée Alphonse-Daudet de Nîmes. Il préface sous son vrai nom, Yann Houssin, le recueil de Tristan Cabral, Ouvrez le feu !, publié en 1974, et ne révélera qu'en 1977 qu'il ne fait qu'un avec le poète.Traducteur, Tristan Cabral a travaillé sur les textes de Nazim Hikmet, Yannis Ritsos, Octavio Paz ou encore Georg Trakl.Il a signé plusieurs recueils aux éditions Plasma, mais aussi un titre, Le Passeur de silence, avec Tahar Ben Jelloun, aux éditions La Découverte, et d'autres ouvrages aux éditions du Cherche midi.À sa mort, Tristan Cabral souhaitait « être "perdu" dans les genêts du Mont Aigoual ou alors mis en mer dans une vague d’équinoxe », comme il l'indiquait sur le site du Printemps des Poètes