Le poids des librairies à l'ère numérique

Au cours de l’année 2018, les librairies de niveau 1 ont représenté 24,5 % des ventes de livres, ce qui équivaut à une perte de 2 % par rapport à l’année précédente. Elles se placent derrière les librairies de niveau 2, Internet et les grandes surfaces spécialisées, qui sont des circuits de vente en progression ces dernières années L’un de ces principaux concurrents est bien sûr la plateforme Amazon, dont le nombre consommateur dépasse aujourd’hui les 29 millions en France . En 2017, elle représentait déjà à elle seule environ 15 % des ventes de livres.Celle-ci a plusieurs avantages par rapport aux librairies : réputée pour sa logistique, elle jouit d’un espace de stockage bien plus important que celui de n’importe quel magasin grâce à ses trois entrepôts d’en moyenne 90.000 m2 sur le territoire français ; une quantité très importante de livres peut donc y être stockée, garantissant ainsi à l’acheteur de trouver le titre qu’il cherche.Face à une augmentation constante des parutions et à des espaces bien plus modestes en comparaison, les libraires doivent quant à eux sélectionner les livres à mettre en vente.Cependant, les librairies sont loin de se résigner. En 2017, des centaines d’entre elles se sont réunies pour créer leur propre plateforme commune nationale : librairiesindependantes.com, dont le but est de mettre en commun leurs données pour que le lecteur qui a peur de se déplacer pour au final rentrer bredouille puisse trouver le livre souhaité Grâce à un système de géolocalisation, il peut alors découvrir quelles sont les librairies les plus proches qui possèdent l’objet de son désir ou qui peuvent le commander pour lui Ce sont aujourd’hui au total 700 librairies qui ont rejoint cette alternative à Amazon, pour 200 millions de livres disponibles à la commande.Les librairies restent toutefois des lieux symboliques de partage, d’accès à la culture, « de résistance à la bêtise », comme s’est exclamé l’animateur de La Grande Librairie François Busnel.Véritables lieux idéaux pour flâner, discuter de littérature, se faire conseiller par un libraire, mais aussi, parfois, rencontrer un auteur qu’on apprécie, avoir le temps d’échanger avec lui et de se faire dédicacer son livre... Les librairies possèdent des avantages indéniables par rapport à une plateforme de vente en ligne.D’abord, le rôle de prescripteur culturel exercé par le libraire est irremplaçable : il est là pour « accueillir, orienter, fidéliser les clients », comme l’indiquait Xavier Moni en 2017 , fort de ses 16 ans d’expérience dans le métier et aujourd’hui président du Syndicat de la Librairie Française.Ses propres lectures et sa connaissance des livres proposés dans sa librairie lui permettent de guider le lecteur, de lui proposer un livre qui correspond à ses goûts, mais aussi à ses envies, quand l’algorithme d’Amazon ne prend en compte que ses derniers achats sur la plateforme. L’humain et la communication priment donc pour dénicher le livre idéal Depuis quelque temps, on observe également de nouveaux concepts émerger pour attirer la clientèle : c’est le cas par exemple de la librairie indépendante Shakespeare & co, située dans le 5e arrondissement depuis 1951, qui propose depuis 2015 de profiter d’une boisson et de pâtisseries tout en découvrant leur sélection en matière de littérature anglo-américaine. De plus en plus de librairies font ce pari de la spécialisation, comme Pop lecture , une enseigne située en Nouvelle-Aquitaine uniquement dédiée aux bandes dessinées francophones, aux mangas, aux comics et aux romans de fantasy et de science-fiction, des genres littéraires qui connaissent une hausse des ventes depuis plusieurs années.Elles deviennent le repère de lecteurs passionnés par des univers communs et favorisent les échanges et les conseils de lecture avisés.