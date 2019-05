Le poste de directeur des collections vacant à la Bibliothèque nationale de France

La Bibliothèque nationale de France (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Si la date de vacance du poste n'est pas précisée, l'offre d'emploi est bel et bien publiée au Journal officiel : la BnF recherche son directeur des collections. Ce dernier « dirige et anime la direction des collections, qui comporte plus de 1 100 agents : agents relevant des corps des bibliothèques, des métiers d'art, des corps d'études et de recherche, personnels administratifs, ces agents étant titulaires ou contractuels », précise l'annonce Son service, la direction des collections (DCO), est considéré comme le « cœur de la bibliothèque » : « [E]lle a en charge la politique documentaire de la bibliothèque, y compris pour la numérisation rétrospective, les acquisitions numériques, et assure le dépôt légal de l'audiovisuel et des documents spécialisés. Elle assure la communication aux chercheurs et au public des collections de documents imprimés et spécialisés dans l'ensemble des domaines qui constituent les fonds de la bibliothèque. »Politiques de conservation et de recherche, valorisation scientifique, diffusion culturelle... La direction des collections opère sur des terrains transversaux et plutôt variés. L'équipe du directeur des collections réunit deux adjoints et quatorze directeurs de département (les sept départements des collections spécialisées présents sur les sites de Richelieu, de l'Arsenal, de la bibliothèque-musée de l'Opéra, de la Maison Jean Vilar en Avignon ; les quatre départements des collections thématiques du site François Mitterrand, l'audiovisuel, ainsi que le département de la recherche bibliographique, et celui de la réserve des livres rares).Conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques, les candidats devront également faire preuve « de très bonnes connaissances dans les sciences de l'information, de la documentation et des bibliothèques » et d'« une expérience significative dans un ou plusieurs des champs du management des bibliothèques et des aptitudes confirmées à la conduite de projet et à l'animation d'équipes de haut niveau ».Autre paramètre à prendre en compte, non précisé dans l'annonce, les restrictions budgétaires voulues par le gouvernement et qui concernent aussi l'établissement patrimonial. En 2018, les directeurs des collections et les syndicats des personnels exprimaient leurs craintes vis-à-vis des gels de postes au sein de la direction des collections.Ce gel de postes serait consécutif à une enveloppe budgétaire du ministère de la Culture de plus en plus contrainte par les impératifs d'économie...