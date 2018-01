Le Premier Ministre “n'a pas peur” de la réédition des pamphlets de Céline

(thierry ehrmann, CC BY 2.0)



Interrogé par le Journal du Dimanche, le Premier ministre Édouard Philippe assure qu'il n'a « pas peur » de la réédition des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline. « Il y a d'excellentes raisons de détester l'homme, mais vous ne pouvez pas ignorer l'écrivain ni sa place centrale dans la littérature française », explique le résident de Matignon. Il prend toutefois soin d'ajouter qu'il est nécessaire de « soigneusement [...] accompagner » les textes.

Ce faisant, le Premier Ministre ne fait que paraphraser l'avis exprimé par Frédéric Pottier, délégué interministériel au ministère de l'Intérieur et chargé de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, dans un courrier envoyé aux éditions Gallimard. « [D]ans un contexte où le fléau de l'antisémitisme doit être plus que jamais combattu avec force, les modalités de mise à disposition du grand public de ces écrits doivent être réfléchies avec soin », expliquait le service gouvernemental dans sa lettre.

Le gouvernement comme le Premier ministre ne peuvent se poser en censeurs, mais, face aux inquiétudes de la société civile et des organisations, comme le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), ils assurent Gallimard de toute leur vigilance vis-à-vis de cette réédition.

La maison d'édition s'est d'ailleurs bien gardée, jusqu'à maintenant, de fournir plus de détails sur cette publication très polémique. Annoncée par des bruits de couloirs, elle était encore démentie il y a peu, ou en tout cas mise en doute, par le service presse de l'éditeur. Néanmoins, les détails qui ont fuité semblent bel et bien véridiques. Notamment le fait que l'appareil critique de cette nouvelle édition des trois pamphlets antisémites de Céline soit confié à Régis Tettamanzi, professeur de littérature moderne et déjà auteur de plusieurs livres sur Céline et d'un commentaire des pamphlets conçu pour un volume publié par les Éditions 8.

L'appareil critique qu'il a signé précédemment pour les pamphlets est toutefois contesté : « Il ne s’agit en aucune manière d’une véritable édition scientifique des pamphlets. Seulement d’un recueil de textes présentés d’une façon académique, convenue, conforme à l’orthodoxie célinienne, et commentés ou annotés hâtivement. L’appareil de notes est sommaire, lacunaire, la bibliographie très insuffisante et comporte de nombreuses inexactitudes », indiquait ainsi Pierre-André Taguieff, spécialiste de Céline et coauteur de Céline, la race, le Juif. Légende littéraire et vérité historique (Fayard), écrit avec Annick Duraffour.