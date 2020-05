Le premier regard d'Edgar Morin sur l'après-pandémie : Changeons de voie

Quatorzième leçon : ne pas sous-estimer les problèmes de fond



La crise a puissamment mis en lumière les carences d’une politique qui a favorisé le capital au détriment du travail et sacrifié prévention et précaution au nom de la rentabilité et de la compétitivité. Donc deux problèmes de fond nous apparaissent et vont devoir être traités dans la suite de cet écrit :

- Celui du dogme prétendu scientifique régnant sur la plupart des pays de la planète qui réduit toute politique à l’économique et tout l’économique à la doctrine de la libre concurrence comme solution à tous les problèmes sociaux ; dogme qui en fait aggrave terriblement les inégalités sociales et donne un gigantesque pouvoir aux puissances financières.

- Celui d’une administration d’État hyperbureaucratisée et soumise en ses sommets à des pressions et intérêts paralysant toutes réformes. Tout cela illustre un autre problème de fond qui leur est lié : - Le vide d’une pensée politique qui a conduit à la désintégration du parti socialiste et à la sclérose de la droite républicaine, la recherche vaine ici et là d’un projet de société et l’ignorance d’une voie de salut politico-écologique-sociale-civilisationnelle, que nous allons dessiner plus loin.