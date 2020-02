Le premier tome de la saga Harry Potter traduit en yiddish

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un deuxième tirage est d'ores et déjà disponible : pour répondre à l'afflux de commandes. Peu importe la langue, Harry Potter est un succès : la traduction par l'éditeur suédois Olniansky Tekst en yiddish manquait à un public de lecteurs impatients, semble-t-il. Des commandes ont été reçues des États-Unis, d'Israël, de Pologne, de Suède, d'Australie, du Maroc ou encore de Chine.Un tel engouement pour un ouvrage imprimé en yiddish est rare, mais la saga Harry Potter l'est tout autant : les livres de J.K. Rowling ont été traduits en plus de 80 langues différentes.« C'est incroyable, difficile à croire », souligne l'éditeur Niklas Olniansky. « Nous pensions ne jamais être capable de vendre un livre qui ne concerne pas directement la religion à plus de 1000 exemplaires. » La traduction de l'ouvrage a été signée par Arun Viswanath, 29 ans, fils du poète Gitl Schaechter-Viswanath, lui-même auteur d'un dictionnaire de référence anglais-yiddish.Le seul tirage à 1000 exemplaires était déjà exceptionnel, sur un marché où ils ne dépassent pas, en général, 500 ouvrages. Pour cette traduction, la maison d'édition a pu compter sur une aide financière du gouvernement suédois : dans le pays, le yiddish fait partie des langues minoritaires reconnues.via Forward