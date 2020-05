Le prequel d'Hunger Games fait la lumière sur les jeunes années du président Snow

Une décennie plus tôt le «Mockingjay», troisième tome de la trilogie Hunger Games était publié. Pour l'occasion Peter Glassman, propriétaire de la librairie Books of Wonder situé à Manathan avait organisé une fête digne du Capitole : invités en costumes, jongleurs, et cupcakes à l'effigie du geai moqueur accompagnaient une lecture exclusive de l'autrice elle-même. Cette année, le lancement du dernier ouvrage de Suzanne Collins a du se faire un peu plus discrètement, seul les évènements virtuels étant autorisés, c'est le souci quand les dystopies se font rattraper par la réalité.

BEST SELLER : Stephenie Meyer relance Twilight



La maison d'édition Scholastic a cependant annoncé une première impression de 2,5 millions d'exemplaires pour les pays anglophones du monde entier ; le livre figurait d'ailleurs déjà dans le Top 10 des attentes des lecteurs sur les sites d'Amazon et Barnes and Noble bien avant sa date de sortie souligne



Un livre audio du roman, lu par l'acteur américain Santino Fontana, sera publié simultanément avec l'édition imprimée. Enfin en



Malgré les limites physiques du lancement, il semble que nous n'ayons pas trop d'inquiétudes à avoir pour l'avenir du roman.

La maison d'édition Scholastic a cependant annoncé une première impression de 2,5 millions d'exemplaires pour les pays anglophones du monde entier ; le livre figurait d'ailleurs déjà dans le Top 10 des attentes des lecteurs sur les sites d'Amazon et Barnes and Noble bien avant sa date de sortie souligne The Spokesman-Review Un livre audio du roman, lu par l'acteur américain Santino Fontana, sera publié simultanément avec l'édition imprimée. Enfin en avril dernier , le studio Lionsgate a confirmé travailler avec l'auteur en vue d'une nouvelle adaptation cinématographique,Malgré les limites physiques du lancement, il semble que nous n'ayons pas trop d'inquiétudes à avoir pour l'avenir du roman.

Une intrigue sanglante



L'univers d'Hunger Games – cette Amérique alternative où, afin de maintenir la paix sociale, des adolescents sont choisis pour se battre à mort dans un concours télévisé –, n'a rien de particulièrement joyeux, et ce nouvel ouvrage ne semble pas déroger à la règle.



Il y a un an, alors que le roman était encore en cours d'écriture Suzanne Collins déclarait : « Avec ce livre je voudrais explorer l'état de nature, qui nous sommes et ce que nous estimons nécessaire à notre survie. La période de reconstruction dix ans après la guerre, communément appelée les jours sombres – alors que le pays de Panem se remet sur pied – fournit un terrain fertile aux personnages pour s'attaquer à ces questions et ainsi définir leur vision de l'humanité. »



L'intrigue se situe donc quelques années après que le Capitole soit sorti triomphant de la guerre civile. Les Jeux en sont à leur 10e année et perdent peu à peu leur public. Les responsables décident alors de faire appel à des mentors, issus de l'élite de la ville, pour rendre les jeux plus excitants et captiver les spectateurs. L'adolescent Coriolanus Snow, héritier d'une famille aristocratique ruinée, est choisi pour être le mentor d'une jeune femme, Lucy. Le futur président y voit sa chance de redorer son nom et de lancer sa future carrière. Le roman compte ainsi interroger l’influence corruptrice des sociétés sur les individus, le Capitole transformant un adolescent ambitieux en un monstre génocidaire.



Des personnages de tragédie



Pour Pour The Guardian tout l'intérêt du titre réside dans le choix de faire de Corelius Snow le personnage principal. « Alors qu’il était facile de s’attacher à Katniss Everdeen, l’héroïne de la trilogie, alors qu’elle se frayait un chemin à travers les Jeux, il est plus difficile de faire de même pour Coriolanus, qui regarde le massacre en toute sécurité depuis la ligne de touche. Il est impitoyable et calculateur dans toutes ses décisions à la fois pour aider Lucy aux Jeux et pour faire avancer ses propres projets. »



De la même manière que Lucas avec la prélogie de Star Wars, Collins nous offre ici une sorte de tragédie : la fatalité plane au dessus de la tête des personnages. Le sujet n'est pas de savoir si Snow deviendra ce tueur froid et sans pitié, mais de quelle façon il est amené à le devenir.



Pour The Guardian, si l’intrigue est particulièrement sombre, des moments de douceur et d’amitié vienne égayer le roman et « de nouvelles informations sur les rituels et l’histoire du Capitole plairont et raviront les fans ».



Le roman sort aujourd'hui en France chez Pocket Jeunesse – qui suit les aventures de Katniss depuis maintenant 10 ans – dans une traduction de Guillaume Fournier.