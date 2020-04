Le président du CSPLA payé à la hauteur de “la complexité” de sa fonction

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après la remise du rapport de Bruno Racine au ministre de la Culture Franck Riester, et l'annonce — plutôt fraîchement accueillie — des premières mesures qui en découleront, la charge de travail qui se profile pour le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique s'annonce assez importante.L'instance sera en effet chargée d'étudier de plus près, et de manière plus régulière, la condition des artistes-auteurs, ainsi que la possibilité de mettre en place un contrat de commande. C'est aussi le CSPLA qui devra « déterminer avec précision l’étendue du champ ouvert à la négociation collective », selon une recommandation du rapport Racine reprise à son compte par le ministère.Aussi, un décret du 4 avril 2020 , publié au Journal officiel ce 7 avril précise les conditions de rémunération du président du CSPLA, indiquant que le montant de sa rémunération sera ajusté « en fonction de la complexité et du temps requis par la fonction ».Auparavant, selon le décret n° 2002-1375 du 21 novembre 2002, le président pouvait « percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle » dont le montant, fixe, était déterminé par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la culture et celui de la fonction publique.