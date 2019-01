Le prestigieux Booker Prize perd son sponsor, Man Group

Le 27 janvier 2019, la fondation Booker Prize, qui récompense chaque année une oeuvre de langue anglaise, et Man Group, son sponsor depuis 2002, ont annoncé la fin de leur collaboration.





Crédit Man Booker Prize - Anna Burns, lauréate 2018

« Les administrateurs sont en discussion avec un nouveau sponsor et sont confiants : un nouveau financement sera mis en place pour 2020 », a annoncé la fondation Booker Prize dans un communiqué. D'ici là, les deux prix, le Man Booker Prize et le Man Booker International seront décernés « comme d'habitude » cette année.



Crée en 1968, le prix Man Booker est l'un des plus importants prix littéraires au Royaume-Uni, remis annuellement et sponsorisé depuis 2002 par l'entreprise britannique Man Group. Il récompense chaque année l'auteur du meilleur roman écrit en anglais et publié au Royaume-Uni de 50.000 £.



Lancé en 2005, le prix bisannuel international Man Booker, lui aussi financé par Man Group et ce, depuis sa création, récompense une fiction rédigée en anglais ou disponible à la traduction. Doté initialement de 60.000 £, le prix a évolué en 2015 pour récompenser l'auteur et le traducteur de 50.000 £, à partager équitablement.







« Man Group est un excellent et très généreux sponsor », a déclaré la présidente de la fondation Booker Prize, Helena Kennedy. « Grâce à leur soutien, les prix ont prospéré et nos activités caritatives se sont multipliées. Aujourd'hui, les prix peuvent prétendre être les récompenses littéraires les plus importantes au monde. »



Le directeur général de Man Group, Luke Ellis, a annoncé vouloir consacrer ses ressources à sa nouvelle campagne « Paving The Way » en faveur de la diversité et de l'inclusion au sein du secteur financer, et développer les activités caritatives de la société axées sur l'alphabétisation et le calcul.

En 2018, c’est la romancière irlandaise Anna Burns, avec Milkman , qui a obtenu la prestigieuse récompense.