Le prince William organise un concours de poésie

Le prince William, duc de Cambridge, a lancé un grand concours national de poésie pour dénicher un poète capable de succéder à Wilfred Owen (1893-1918), poète britannique auteur de plusieurs textes sur la Grande Guerre. Le lauréat devra exprimer « un point de vue moderne sur le service militaire, les conflits et la capacité de l'humanité à surmonter l'adversité ».

(British Embassy Tokyo / Alfie Goodrich, CC BY 2.0)





Les candidats à ce concours de poésie un peu particulier, organisé dans la foulée des commémorations liées à l'armistice de la Première Guerre mondiale, auront la lourde tâche de succéder à Wilfred Owen. S'il reste peu connu au-delà des frontières britanniques, Owen est une légende nationale : l'auteur de Dulce Et Decorum Est, Anthem for Doomed Youth, Futility ou encore Strange Meeting est un poète reconnu en son pays, pour avoir exprimé l'horreur de la guerre des tranchées dans ses vers.

Le prince William, duc de Cambridge a d'ores et déjà annoncé qu'il lirait le texte du ou de la lauréate, destiné à célébrer les vies des soldats morts au combat au cours du XXIe siècle. Outre le centenaire de la fin de la Grande Guerre, le texte vainqueur marquera aussi l'inauguration du Defence and National Rehabilitation Centre, un centre de soins pour soldats démobilisés.

« A Poem To Remember », le nom de l'opération, a officiellement été lancé ce vendredi 2 février, par le prince William. « Beaucoup de souvenirs liés à ce conflit, et notre compréhension de ce dernier, ont été façonnés par les remarquables œuvres poétiques écrites par ceux qui ont été pris dans cette lutte. Comme d'innombrables lecteurs depuis des décennies, j'ai toujours été touché par les sentiments exprimés par les jeunes soldats courageux », a souligné le membre de la famille royale.

Le texte gagnant sera choisi par le public parmi une sélection de 5 propositions, et sera connu au cours de l'été. Les textes envoyés devront avoir été signés par une personne de plus de 17 ans et ne devront pas excéder 25 lignes. Le romancier Andy McNab fait notamment partie du jury qui sélectionnera les 5 textes. Il est possible d'envoyer son texte jusqu'au 9 avril prochain.



via The Telegraph