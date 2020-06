Le Prix Libraires en Seine s'installe sur YouTube pour 2020

Prix de libraires et de lecteurs, le Prix Libraires en Seine propose à un jury de lecteurs 6 ouvrages sélectionnés parmi 44 coups de cœur 2019 des libraires de l’Association. La sélection, présentée fin janvier, préfigurait une remise du prix le 10 juin, avec un rendez-vous fixé.Mais voilà, la Covid est survenue, et les libraires redoutaient d’être tout dépourvus. Que nenni : cela passera par YouTube, avec la création d’une chaîne dédiée Ainsi, les participants du prix auront rendez-vous, du 22 au 25 juin. Trois émissions inédites animées par leur fidèle complice depuis 3 ans, Inès de la Motte Saint Pierre, journaliste et réalisatrice à la Grande librairie. Présentation du prix, interview des auteurs et annonce du lauréat, tout sera réuni pour cette fête littéraire.Le Prix Libraires en Seine est ouvert à tous. Les lecteurs ont pu s’inscrire librement depuis janvier dans une des 14 librairies du réseau, et voteront en Juin pour désigner, parmi les 6 finalistes, le vainqueur de cette 8ème édition. Le lauréat sera dévoilé dans les émissions de la chaine Youtube Libraires en Seine, du 22 au 25 Juin 2020.