Le prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro anobli par le prince Charles 

Le lauréat du prix Nobel de littérature 2017, Kazuo Ishiguro, a été anobli par le Prince Charles pour services rendus à son art. L’événement a donné lieu à une cérémonie au palais de Buckingham. Né au Japon mais de nationalité britannique, Ishiguro considère cet anoblissement comme un élément de sa « grande histoire d’amour » avec le Royaume-Uni.

Jeudi 7 février, le prince Charles a fait chevalier Kazuo Ishiguro lors d’une cérémonie d’investiture. Il a aussi récompensé Richard Leman, ancien joueur de hockey sur gazon ; Rebecca Pogson-Hughes-Emanuel, une ingénieure qui recueille des fonds pour des œuvres de bienfaisance et l'ophtalmologue Sadhu Ram Gupta.



Il s’est dit heureux de constater que lui, alors venu d’un monde considéré comme « une culture ennemie » après la Seconde Guerre mondiale, avait pu rencontrer le succès en Grande-Bretagne.



L’auteur est né à Nagasaki dans le sud du Japon en 1954. Sa famille a immigré au Royaume-Uni lorsqu'il avait 5 ans.



Depuis, Kazuo Ishiguro est devenu un romancier incontournable de la littérature britannique. Il est l'auteur de sept romans, tous publiés chez Faber Faber, sa maison d'édition britannique.



Il est notamment l'auteur de The Remains of the Day (1989) (Les Vestiges du jour, trad. Sophie Mayoux, Presses de la Renaissance), Never Let Me Go (2005) (Auprès de moi toujours, trad. Anne Rabinovitch, Éditions des Deux Terres) et de The Buried Giant (2015) (Le géant enfoui, trad. Anne Rabinovitch, Éditions des Deux Terres), son dernier roman.



Tous ses ouvrages sont traduits dans plus de quarante langues.

Du livre au cinéma, en passant par le prix Nobel



On ne compte plus les prix et distinctions qui ont récompensé Kazuo Ishiguro. En 1989, il reçoit le prix Booker pour The Remains of the Day (Les Vestiges du jour). Trois ans après, le réalisateur James Ivory l'adapte au cinéma avec dans le rôle de Mr Stevens, Anthony Hopkins, accompagné d'Emma Thompson. Never Let Me Go a aussi eu droit à son adaptation en 2010 par Mark Romanek, avec à l'affiche Carey Mulligan et Keira Knightley.



L'auteur est devenu une figure importante du monde littéraire. En 1989, il est élu membre de la Royal Society of Literature. En 1995, Kazuo Ishiguro a été décoré de l’Ordre de l’Empire britannique pour services rendus à la littérature et, en 1998, la France l’a fait chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.