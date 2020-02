Le procès de l'éditeur Michel Brûlé s'ouvre au Québec

(photo d'illustration, Clyde Robinson, CC BY 2.0)

#MoiAussi pour libérer la parole

Le procès s'est ouvert avec le récit de la plaignante, pour des faits qui se seraient déroulés en mars 2014. L'autrice avait contacté l'éditeur Michel Brûlé pour un projet de livre, avec un rendez-vous programmé à 10h30, dans « les bureaux » de la maison d'édition. Reporté à plusieurs reprises, le rendez-vous a finalement lieu à 18h30, au domicile de l'éditeur, qui abrite aussi sa maison d'édition, Les Intouchables.La plaignante raconte son arrivée au domicile de l'éditeur : « Il avait la chemise déboutonnée en partie et il était nu-pieds. Je suis entrée et j’ai dû patienter parce qu’il avait un problème à régler avec sa maison d’édition. » Après une longue attente, l'homme commence « à préparer des spaghettis », propose du vin à son interlocutrice, peu à l'aise selon son témoignage. « J’avais l’impression d’être sur une autre planète et je n’étais pas bien », explique-t-elle, rapportant des propos « décousus et incohérents » de Brûlé.L'éditeur aurait ensuite gagné la salle de bains, pour se raser la barbe et le crâne, avant de proposer à l'auteure de « prendre une douche », selon le témoignage de celle-ci. L'agression a alors lieu, selon elle : « Je lui ai dit que j’étais là pour affaire, et après cela, il a commencé à m’embrasser dans le cou, à me toucher les fesses, les seins et le pubis. J’étais figée. »



« Ça a peut-être duré deux minutes, mais c’était deux minutes intenses où j’ai dit non » : le récit de la plaignante a ouvert un procès qui doit durer quatre jours, et au cours duquel seront entendus l'accusé, bien sûr, mais aussi l'ex-conjoint et le frère de la plaignante.



Me Laurent Morin, qui assure la défense de Michel Brûlé, a interrogé la présumée victime sur son témoignage et sa cohérence. Elle a indiqué ne pas avoir porté plainte après les faits, mais que le mouvement #MoiAussi l'avait aidée à réaliser la gravité des gestes qu'elle attribue à l'éditeur.



Agressions sexuelles et sexisme : faire cesser

la loi du silence dans l'édition



En octobre 2017, sept anciennes employées, certaines anonymes et d'autres non, avaient raconté différentes agressions sexuelles ou comportements déplacés qu'aurait eu l'éditeur à leur égard. À l'époque, Michel Brûlé dénonçait des propos diffamatoires, prononcés en raison de sa candidature à la mairie du Plateau-Mont-Royal.



via TVA Nouvelles, Droit-Inc