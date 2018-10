Le prochain roman d'Alain Damasio, Les Furtifs, publié en avril 2019

Des années d’attente, et les lecteurs prendront encore leur mal, un peu, en patience. Alain Damasio délivrera après des années de gestation, son prochain roman en avril 2019. Les Furtifs, dont quelques morceaux ont déjà été dévoilés sur la toile au fil du temps, sera publié par La Volte. Quinze ans après La Horde du Contrevent. Un événement.

Alain Damasio, en 2014 (Tedx Paris, CC BY 2.0)





Ce ne sera pas la suite de La Horde, non, et quand bien même l’histoire a été conçue comme un diptyque, Les Furtifs ne sera pas le prolongement de l’incroyable univers révélé en juin 2004. En revanche, cette sortie retentira fort, très fort : La Volte, dont il est cofondateur, fut en effet créée pour accueillir La Horde. Ce roman que les autres éditeurs boudaient sera finalement passé par la fenêtre, quand toutes les portes se fermaient.

La coïncidence en devient presque amusante : quasiment quinze ans jour pour jour après que le traceur Golgoth et son attelage partit pour remonter l’origine du vent, Alain Damasion livrera un nouveau roman d’anticipation. « Entre La Horde et La Zone du dehors », explique l’éditeur, Mathias Echenay. « Le livre s’inscrit dans la continuité de Fragments hackés d’un futur qui résiste, une création sonore qui serait peut-être, et paradoxalement, le dernier roman en date d’Alain. »





Les Furtifs se déroule dans un futur proche, une vingtaine, une trentaine d’années, pas beaucoup plus. Nous sommes entrés de plain-pied dans la société de la traçabilité maximale : la France que nous connaissons est un pays transformé, dont les villes ont été privatisées. Le groupe télécom Orange s’est ainsi offert la ville du même nom, tandis que Paris appartient à LVMH. Au menu, Big Data et contrôle absolu : bienvenue dans le pays de l’accessibilité, où les riches disposent de droits spécifiques pour arpenter rues, squares et quartiers, quand les pauvres, eux, sont privés de circulation...

Dans cette société quadrillée poussée à son extrême se retrouvent les Furtifs. « Votre angle mort est leur lieu de vie », dit-on. Leur existence est d’ailleurs remise en cause : sont-ils des humains, des animaux — ou même des êtres vivants ? Ils semblent capables d’absorber la matière, mais, si l’on parvient à les voir, ils se pétrifient et meurent...



Bien entendu, un tel potentiel ne saurait rester inexploité pour l'homme et l’armée traque ces créatures, ayant formé des équipes de chasseurs avec des spécialités propres. Les liens s’opèrent définitivement entre les thèmes damasiens par excellence et les œuvres passées.



Dans ce groupe, il y a un héros, dont la fille a disparu : a-t-elle été enlevée par les Furtifs ?



« Alain explore des sujets qui lui sont chers, la musique, le son, le langage, la recherche typographique, et plus globalement, toute forme de résistance — de volte-face à la société de contrôle, ce que l’on retrouvait dans la nouvelle Le Bruit des bagues [publiée dans le recueil Aucun souvenir assez solide, Folio SF] », poursuit l’éditeur.



« Comment vivre dans une société où tout est capté, quadrillé, tracé ? Et quel parcours pourrait ramener une fille vers ses parents ? »



La sortie du roman s’accompagnera d’une série d’événements, La Volte et ses Voltés entendent fêter dignement les 15 ans de la maison. Et comme il se doit avec Damasio, le livre s’accompagnera d’un supplément musical, pour prolonger l’imaginaire après la lecture, ou l'accompagner.



Wait & See, désormais...