Le prochain roman de Nine Gorman disponible sur Wattpad dès dimanche

La nuit où nos étoiles se sont éteintes, c’est le projet fou et communautaire d’écriture à quatre mains de Nine Gorman et son acolyte Marie Alhinho. Après deux semaines de voyage et quatre mois d’attente la suite des aventures de Finn, personnage central du roman seront enfin disponible à partir de dimanche. De quoi patienter en attendant le documentaire de 52 min qui retrace le périple des deux autrices sur les traces de leur roman.









Souvenez-vous, au mois de mars, au sortir du Salon Livre Paris, Nine et Marie partaient pour deux semaines d’aventure de La Nouvelle-Orléans jusqu’à Chicago aux Etats-Unis. C’est à la poursuite de leurs propres personnages, décors et intrigues qu’elles ont embarqué leurs communautés à travers les réseaux sociaux. Les internautes pouvaient ainsi leur lancer des défis fous et départager qui devrait le réaliser.



Tatouage, baignade sauvage, karaoké dans un bar bondé, pour leur plus grand plaisir rien ne leur a été épargné. Point de sadisme là dedans, mais une toute nouvelle dimension d’immersion littéraire. Nine et Marie souhaitaient marcher dans les pas de leurs protagonistes, « pour vivre les expériences des personnages pour mieux les raconter ».