Le prochain thriller d’Andrea Camilleri : quand certaines méprises coûtent la vie

AVANT-PARUTION – En Italie, La giostra degli scambi a été publié en 2015 chez Sellerio Editore. Le thriller verra le jour en mai prochain en français d’après la traduction de Serge Quadruppani chez Fleuve éditions. De quoi ranimer l’écriture du célèbre auteur, ainsi que le commissaire Montabano et l’odeur de ses savoureuses spécialités de la cuisine sicilienne.



Andrea Camilleri - Associazione Amici di Piero Chiara, CC BY 2.0





Le commissaire Montalbano, toujours aussi gourmet et inquiet de son vieillissement, doit s’occuper de deux affaires sans lien apparent : celle de l’enlèvement successif de trois belles employées de banque et celle de la disparition d’un don Juan vendeur de matériel électronique.



Pour la résoudre, il lui faudra dissiper les écrans de fumée qui se dresseront devant lui, et ne pas se laisser entraîner par des erreurs qu’il pourrait bien commettre s’il n’y prend garde. Heureusement, le petit monde du commissariat de Vigàta et, de manière plus inattendue, la mafia, seront là pour le conseiller et le soutenir.



Andrea Camilleri, né en 1925, a connu un succès mondial avec sa série consacrée au « Maigret sicilien » dont les ventes en France seulement dépassent désormais le million d’exemplaires. Sa disparition en juillet 2019 a ému les lecteurs du monde entier.



À paraitre mai 2020 – Andrea Camilleri (trad. Serge Quadruppani) – Le Manège des erreurs – Fleuve éditions