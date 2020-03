Le programme complet du congrès annuel 2020 de l'ABF, à Dunkerque

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Alors que les inégalités ne cessent d’augmenter et que les bibliothécaires connaissent une diversification de leurs missions, il est plus que jamais nécessaire d’interroger le rôle des bibliothèques dans leur capacité à garantir à toutes et à tous un égal accès aux savoirs, à l’information et à la culture. Quelles sont les démarches nécessaires pour favoriser des bibliothèques solidaires et inclusives ?

Le rendez-vous est donné au Kursaal, le Palais des congrès de la ville de Dunkerque, et l'Association des Bibliothécaires de France présente ainsi le thème choisi pour ce 66e congrès :Ce 66e congrès s'ouvrira sur une conférence inaugurale par Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice (2012-2016) et membre honoraire du Parlement, après une allocution d'ouverture, sous réserve, du ministre de la Culture Franck Riester ou de son représentant.Les tables rondes commenceront fort avec une interrogation : « Illettrisme, handicap, publics empêchés : que faisons-nous vraiment ? », et se poursuivront avec des questionnements sur la gratuité des bibliothèques, l'inclusion numérique, les toilettes en bibliothèque, l'accessibilité, la lutte contre les stéréotypes ou encore les bibliothèques au sein des prisons.Le programme complet est disponible ci-dessous.