Le Projet carte élève : mieux impliquer classes et des écoles en médiathèque

Six projets seront ainsi exposés durant la journée, à travers trois thèmes majeurs : pratique participative, démarche collaborative, numérique. Aujourd'hui, nous découvrons le Projet carte élève de la médiathèque de Loudun (86). Voici un exemple de réussite en matière de développement de l’accès au livre et à la lecture des élèves du territoire loudunais et de leur famille.En septembre 2016, la médiathèque de Loudun a décidé de complètement revoir ses accueils de classes et son partenariat avec les écoles. Plusieurs mesures ont été prises, dont la distribution à tous les élèves scolarisés à Loudun (de la maternelle à la 6e) d’une carte nominative permettant à l’enfant d’emprunter trois livres et trois revues au moment de son passage avec l’école ou lors de sa venue à la médiathèque avec sa famille.Cette carte a été donnée sans aucune autorisation préalable demandée aux parents. En cas de perte des documents, la médiathèque ne demande aucun remboursement aux familles ou à l’école.Pourquoi une telle mesure ? Il s’agissait de trouver un moyen efficace d’introduire de façon concrète et individualisée les livres et la médiathèque au sein du foyer, pour expliquer le rôle de la médiathèque et pour faire découvrir ce lieu aux nombreuses familles qui n’y viennent pas.Mais également de donner un accès égal au livre, quel que soit le milieu socio-culturel des enfants.Le territoire loudunais est très déficitaire en matière d’accès au livre et à la lecture (une seule médiathèque animée par 7 professionnels pour un territoire de 25 000 habitants morcelé en 45 communes). Le succès est au rendez- vous et de nombreuses familles se sont inscrites depuis.Chaque projet sera détaillé au cours de la journée organisée par l’ALCA. Plus d’informations