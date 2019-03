Le Qatar et l'Iran renforcent leur collaboration culturelle

crédit : Bibliothèque nationale du Qatar



La signature a eu lieu à la Bibliothèque nationale du Qatar et a réuni des membres importants des deux institutions.L'accord ouvrira la voie au renforcement de la coopération scientifique, technique mais aussi culturelle, notamment par le partage des recherches et l'échange de ressources entre les deux bibliothèques nationales.« Nous sommes ravis de commencer cette collaboration avec la Bibliothèque et les archives nationales d’Iran. L'accord nous permettra de faire avancer la recherche en bibliothèque », a affirmé le Dr Stuart Hamilton, directeur exécutif adjoint des relations internationales et des communications à la Bibliothèque nationale du Qatar.« Nous sommes impatients d'explorer les domaines sur lesquels nous pouvons coopérer et de voir les résultats de cet accord dans un avenir proche », a-t-il ajouté.L’accord a été signé au nom de la bibliothèque par le Dr Hamilton et Ashraf Boroujerdi, responsable de la Bibliothèque et des Archives nationales d’Iran. Il permettra également aux deux institutions d’organiser conjointement des séminaires, des conférences et des expositions.