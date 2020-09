Le Qatar pourrait entrer au conseil de surveillance du groupe Lagardère

Photographie : illustration, Laurent Grassin, CC BY 2.0

Un nouvel actionnaire du groupe Lagardère monte aux créneaux : le fonds souverain du Qatar (Qatar Investment Authority, QIA), qui détient 13 % du capital et 19,5 % des droits de vote, « confirme se réserver le droit d'être représenté au conseil de surveillance compte tenu de sa qualité d'actionnaire de référence », selon un communiqué publié ce mardi 22 septembre.Une demande qui fait suite à celles des actionnaires Amber Capital (20 % du capital) et Vivendi (23,5 % du capital), qui ont demandé la convocation d'une assemblée générale exceptionnelle pour obtenir la refonte du conseil de surveillance du groupe Lagardère. Cette convocation a été refusée par le conseil de surveillance de Lagardère, conduisant à la procédure judiciaire qui doit aboutir aujourd'hui...À ce titre, l'actionnaire qatari se montre solidaire d'Amber Capital et Vivendi, et « considère légitime que l'ensemble des actionnaires significatifs soient équitablement représentés de telle sorte à retrouver un consensus sur le futur et la stratégie de la société ».Vivendi a réagi au coup de main, accueillant « très favorablement la prise de position de Qatar Holding considérant que les actionnaires significatifs du groupe Lagardère doivent être équitablement représentés à son conseil de surveillance. Cette déclaration renforce la position de Vivendi et d'Amber Capital, très préoccupés par les très mauvais résultats financiers du groupe Lagardère et qui demandent la convocation d'une assemblée générale. »Comme pour faire enrager un peu plus Vivendi et Amber Capital, la gérance de Lagardère, autrement dit Arnaud Lagardère, a déclaré le lendemain qu'elle était prête à donner suite aux souhaits de QIA, indiquant que la requête est « logique compte tenu de l'historique ancien et de la qualité de la relation entre Arnaud Lagardère et le Qatar ».Une assemblée générale sera organisée au printemps pour étudier cette demande, a confié l'entourage de Lagardère à l'AFP.En attendant d'autres rebondissements...via Les Échos