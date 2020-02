Le quarterback Colin Kaepernick ouvre sa maison d'édition, tournée vers les minorités

Colin Kaepernick, en 2012 (Mike Morbeck, CC BY-SA 2.0)









Son nom aura largement dépassé les frontières d'un sport très américain : en 2016, Colin Kaepernick avait commencé à s'asseoir durant la diffusion de l'hymne national, pour montrer sa colère vis-à-vis de violences policières souvent tournées vers les minorités et les Afro-Américains. « Je ne vais pas me lever pour montrer ma fierté pour un pays qui oppresse les Noirs et les minorités », expliquait-il simplement D'abord passé inaperçu, son geste devint très médiatique, alors que les élections présidentielles américaines battaient leur plein : Donald Trump, évidemment, y avait réagi très violemment, appelant à son expulsion immédiate du terrain.Kaepernick lui-même avait rapidement cherché à retrouver sa liberté, devenant un « agent libre », terme qui désigne un joueur indépendant, en quelque sorte, pour pouvoir conduire sa carrière à sa manière. Sauf qu'il ne trouva aucune équipe pour l'embaucher – point qu'il attribua à une action de lobbying de la NFL, association d'équipes professionnelles de football américain.S'il ne devrait pas retrouver les terrains après un accord juridique avec la NFL, Colin Kaepernick a décidé de poursuivre son action militante d'une autre manière. Par l'édition de livre : il a ainsi créé en 2019 Kaepernick Publishing, dont le catalogue sera inauguré par ses propres mémoires, qui reviendront sur sa carrière et son engagement. Son livre n'a pas encore de titre ou de date de parution, mais sera adapté en livre audio par Audible, filiale d'Amazon.La maison d'édition publiera aussi d'autres ouvrages, qui ne seront pas signés par l'ex-quarterback : l'éditeur promet des conditions exceptionnelles pour les auteurs, qui bénéficieront de « conditions jamais vues concernant la propriété sur leur œuvre ». Si ces contrats n'ont pas été explicités, la ligne éditoriale de Kaepernick Publishing mettra en avant des voix issues des minorités, promet un communiqué de presse.