Le Québec inaugure sa première Nuit de la lecture ce 19 janvier

« La lecture est un moment de découverte, de détente. C’est avant tout un plaisir, mais la lecture représente également aujourd’hui un enjeu important pour notre société, car elle est synonyme de nombreux bienfaits », souligne Laurent Dubois, directeur général de la Fondation Lire pour réussir.« Le Québec doit développer une culture de la lecture. Il était tout naturel que l’UNEQ, avec la Fondation Lire pour réussir, organise le volet québécois de la Nuit de la lecture qui se déroule en France depuis trois ans. »À l’image de la Nuit de la lecture portée en France depuis trois ans par le ministère de la Culture, le Québec s’est ainsi approprié le concept, et le décline sur son territoire. Libraires, bibliothèques et lieux culturels sont conviés à organiser des événements nocturnes, ce 19 janvier. Cette année, en France, c'est l'actrice Bérénice Béjo qui officiera comme marraine, succédant à Daniel Pennac.La première édition se déroulera à la Maison des écrivains le 19 janvier 2019 : les écrivains Simon Boulerice, Élise Gravel et Patrick Senécal ainsi que les comédiennes Pascale Montpetit et Florence Longpré et le comédien Christian Laporte liront des œuvres de Simon Boulerice, Élise Gravel, India Desjardins, Suzanne Aubry, Louise Tremblay D’Essiambre, Véronique Marcotte et Patrick Senécal.« Nous avons surtout l’ambition de créer un rendez-vous annuel rassembleur partout au Québec pour célébrer la lecture, l’envie de lire », poursuit Laurent Dubois. « En 2020, nous souhaitons soutenir 10, 20 et pourquoi pas 50 événements de lecture pour tous, notamment dans les bibliothèques, les librairies et autres lieux publics, le troisième samedi de janvier. »Le programme est disponible ci-dessous ou ici pour le téléchargement.