Le Québec sonne la fin d'une ère de confusion entre auteurs homonymes

Petite révolution au Québec, où la société de gestion de la banque de titres de langue française, BTLF devient désormais agence officielle ISNI. À compter de ce 1er septembre, elle sera responsable de l’enregistrement des noms pour les différents acteurs et organismes pour le livre canadien en langue française.



Michel Tremblay - ActuaLitté CC BY SA 2.0





L’ISNI est un identifiant unique permettant de distinguer sans équivoque l’ensemble des intervenants impliqués dans les secteurs de la création, dans de multiples domaines culturels. Les ISNI sont attribués aux identités publiques de personnes physiques ou morales. La BTLF entend se concentrer d’abord sur les intervenants du milieu du livre.

Dans un contexte où les enjeux liés aux métadonnées sont au cœur des politiques culturelles provinciale et fédérale, la BTLF réaffirme ainsi sa volonté de renforcer son infrastructure et de soutenir la diffusion du livre aux niveaux national et international.

L’attribution d’ISNI réduira non seulement les ambiguïtés liées aux homonymes, mais facilitera aussi la recherche tout en offrant une meilleure traçabilité des contenus culturels québécois et canadiens. Par exemple, il y a actuellement au moins cinq écrivains dénommés « Michel Tremblay » au Québec.

Si chacun d’eux avait un identifiant ISNI unique, le risque d’erreur serait entièrement éliminé dans l’attribution des œuvres. Or, la bonne attribution d’une œuvre optimise sa traçabilité.

Le directeur général de la BTLF, monsieur Patrick Joly, a souligné qu’« avec cette nouvelle responsabilité, la BTLF poursuit son rôle de pionnière dans l’implantation de normes et de standards pour le livre au Québec et au Canada francophone ».

L’implantation de l’ISNI se fera d’ailleurs en parallèle avec la refonte des infrastructures technologiques pour l’importation des métadonnées. La BTLF attribuera automatiquement et gratuitement un ISNI aux auteurs, créateurs et acteurs de la chaîne du livre.

Les modalités entourant l’attribution des ISNI seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

L’ISNI est régi par une agence internationale immatriculée au Royaume-Uni, fondée par un consortium comprenant la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, la Conference of European National Librarians, l’International Federation of Reproduction Rights Organisations, l’International Performers Database Association, l’Online Computer Library Center et ProQuest.