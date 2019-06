Le Rabelais de Poche du XVIe siècle vendu 490.000 € aux enchères

Pour son 30e anniversaire, le 16 juin 2019, la maison Rouillac avait organisé une « garden-party » au château d’Artigny. Une occasion unique pour organiser une vente aux enchères avec 150 lots de grande valeur. Parmi eux, le fameux Rabelais de poche, datant de 1542, a été acheté pour 490.000 € alors qu'il était estimé entre 60.000 et 80.000 €.

L'Enfance de Pantagruel, Gustave Doré (domaine public)



« Fault d'argent, c'est douleur sans pareille », dirait l'auteur de Pantagruel à ceux qui manquaient de ressources dimanche, pour acquérir ce fameux livre de poche . Il aura fallu monter jusqu'à 490.000 € pour obtenir ce petit ouvrage, mesurant 11 cm sur 7, où l'on peut retrouver les célèbres textes de Pantagruel et Gargantua. Un record pour une œuvre de Alcofribas Nasier, alias François Rabelais.« C'est évident qu'il y a une spéculation, et comme toute spéculation c'est irrationnel », a déclaré Jean-Paul Veyssière, l'expert en livres anciens qui a vérifié l'authenticité de l'œuvre. « Certains livres du XIXe ne valaient pas grand-chose et les prix maintenant s'envolent. »En effet, il y a un écart de prix assez important avec un exemplaire similaire vendu il y a dix ans, aux enchères chez Christie’s, à New York, adjugé à l'époque à 125.000 €. Celui des enchères du château d'Artigny appartenait, il n'y a pas si longtemps encore, à une famille du secteur de Loches, jusqu'au jour où un libraire de Chartres l'a proposé à la vente à la maison Rousillac.