“Le racisme est une création des Blancs“, ou décoloniser la British Library

Pas un nettoyage, une ouverture

Un contre-sens ?

Dans un papier-choc du Telegraph, on apprend ainsi que Liz Jolly s’est fendue d’un message sans appel : « Le racisme est la création des Blancs », assure-t-elle. Et d’embrayer sur un appel majeur dans la relation que l’institution entretient avec son histoire et celles de minorités brimées.La British Library aurait en effet de quoi servir de symbole à l’impérialisme, tant elle semble ancrée dans une histoire d’avant. Et sans renier cette dernière, le personnel de l’établissement vient d’obtenir le plein soutien de sa hiérarchie pour décoloniser les lieux, et en finir avec « la violence coloniale », qui se retrouve ici ou là.Dans un document inédit, qu’accompagne un courrier signé de centaines d’employés, cet état d’urgence est acté : chasse aux messages eurocentrés et discriminants. Pour exemple, les cartes du monde, ou encore les statues des pères fondateurs — et même la collection de musique classique, exclusivement occidentale…Or, la BL chavire aussi : depuis qu’un appel aux dons à destination du mouvement Black Lives Matter a été adressé aux personnels, les budgets de fonctionnement sont menacés par des opposants politiques mécontents. C’est ici qu’intervient Liz Jolly : « Je pense, comme je l’ai déjà dit, que nous devons nous assurer que certains collègues blancs soient impliqués, car le racisme est une création des blancs. »Immédiatement, la presse britannique a foncé sur les détails : Liz Jolly perçoit entre 120.000 et 125.000 £ pour son boulot. Scandale : autant d’argent pour si peu de reconnaissance du monde post-colonial ? « Si la bibliothécaire en chef est si mécontente de l’histoire britannique, elle ne devrait peut-être pas occuper ce poste », interroge le député conservateur Ben Bradley.Pourtant, la création d’un groupe de travail sur la décolonisation de la British Library ne semble choquer personne. Le travail de ses membres s’intègre dans l’Anti-Racism Project, soutenu par le directeur général même de l’établissement, Roly Keating.Or, ce même député récidive : « Suggérer que le racisme n’aille que dans une seule direction, des blancs vers les personnes BAME, est catégoriquement faux, incendiaire et source de division. »La British Library doit rouvrir ce 1er septembre, et ses quelque 200 millions d’objets donc beaucoup restent des témoignages majeurs de l’histoire britannique, et occidentale — à l’instar de la Magna Carta. Un porte-parole de l’établissement a assuré que rien n’aurait changé quand les visiteurs reviendront en ce jour d’ouverture des portes.Et que l’on verra la suite après…