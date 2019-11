Le rappeur Jay-Z attaque l'éditeur d'un abécédaire hip-hop

Jay-Z en concert, en 2012 (Pieter-Jannick Dijkstra, CC BY 2.0)

« If you're having alphabet problems I feel bad for you son, I got 99 problems but my ABCs ain't one » : cette simple phrase au dos du livre A B To Jay-Z, publié et vendu par la société The Little Homie, pourrait lui valoir de sérieux ennuis en justice. Adaptée des paroles d'une célèbre chanson de Jay-Z, 99 Problems, elle fait écho à la nature de l'ouvrage, un abécédaire destiné aux enfants, autour de figures du hip-hop américain.« Si tu as des problèmes avec l'alphabet, je suis désolé, j'ai 99 problèmes, mais pas avec mon abécédaire » peut-on traduire en substance. Les avocats de Jay-Z ont déposé une plainte auprès d'un tribunal fédéral de l'État de Victoria, en Australie, pour dénoncer les agissements de la société The Little Homie, d'origine australienne. D'après eux, les droits d'auteur du rappeur ont été bafoués, avec cette reprise du refrain « If you're havin' girl problems I feel bad for you son/I got 99 problems but a bitch ain't one ».Les avocats estiment aussi que l'image de leur client, ainsi que son nom, considéré comme une marque, sont utilisés sans son autorisation, et à des fins qui portent atteinte à tous ces éléments. Le cabinet King & Wood Mallesons affirme qu'un avertissement a été envoyé à la société The Little Homie en mars 2018, resté lettre morte et sans effet sur la vente de l'ouvrage.Pour le moment, les montants réclamés à la société pour réparer le préjudice n'ont pas encore été déterminés, indiquent les avocats du rappeur. La société The Little Homie n'a pas réagi à l'annonce de l'action en justice.Détail amusant, les paroles mises en cause par la plainte des avocats ne sont pas, à l'origine, de Jay-Z, puisqu'elles apparaissent dans la chanson 99 Problems du rappeur Ice-T, en 1993, 10 ans avant le morceau homonyme sorti par Jay-Z.D'autres rappeurs américains apparaissent dans le livre A B To Jay-Z, dont Snoop Dogg, Notorious B.I.G. ou le groupe Run DMC.via Sydney Morning Herald