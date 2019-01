Le rappeur Soprano publie “Freestyle ! ”, sa première série jeunesse, en avril

Soprano en 2015 (Thesupermat, CC BY-SA 4.0)

Depuis tout petit, Saïd est fan de Michael Jackson. Dans son cahier quadrillé, il colle tout ce qu’il peut trouver sur le « King of pop ». Il partage cette passion avec son meilleur ami, Rachid. Ensemble, ils rêvent de fonder un groupe à la Jackson 5 : ils chanteraient, danseraient et seraient connus dans le monde entier. Les États-Unis en particulier les fascinent. Là-bas, les Blacks peuvent aussi être des stars, ils ne peuplent pas seulement les cités ou les prisons. Quand Mme Monnier leur fait étudier les textes du rappeur MC Solaar pour leur montrer le pouvoir des mots, Saïd a une révélation : lire pour maîtriser la langue de Molière et s’inventer un destin. Commence alors pour lui la période des battles, où on se clashera à coups de punchlines et de métaphores.

Né à Marseille le 14 janvier 1979, Soprano débute dans le rap français avec le groupe Psy 4 de la rime. Repéré par Akhenaton, il signe son premier album qui sort en 2002 : Block Party. À partir de 2006, il démarre une carrière en solo avec des titres emblématiques tels qu’« Il faut vivre », « Halla, Halla », « C’est ma life » (nomination aux NRJ Music Awards), « Millionnaire », « Cœurdonnier », mais aussi une participation à l’album de reprises Génération Goldman. Il enchaîne les albums et tournées à succès comme Cosmopolitanie et En route vers l’Everest.Début 2019, il sortira son sixième album, Phoenix, tout en restant coach au sein de « The Voice Kids » et nouveau coach de « The Voice ».Le résumé du livre est le suivant :Comme le laisse deviner le résumé fourni par la maison d'édition, Freestyle ! s'inspire de la propre histoire de Soprano, de son vrai nom Saïd M'Roumbaba : c'est en effet avec un de ses amis d'enfance, Rachid Aït Baar, alias Sya Styles, qu'il a créé le groupe Psy 4 de la Rime...Dans le 2e tome, les jeunes lecteurs découvriront d'ailleurs la première mouture du groupe de rap, KDB, pour Kids Dog Black, qui réunit Soprano, Sya Styles, Alonzo et Vincenzo, cousins de Soprano.[À paraitre 11/04/2019] Soprano - Freestyle ! - Michel Lafon - 10,95 €