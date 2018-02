Le rapport Orsenna remis à Emmanuel Macron : mieux ouvrir les bibliothèques

Cheval de bataille dans la campagne du candidat Emmanuel Macron, l’ouverture des bibliothèques était un des sujets majeurs pour le cabinet du ministère de la Culture. Après un faux bond en décembre, le rapport confié à Erik Orsenna sera finalement présenté – ainsi que ActuaLitté l’avait annoncé – directement au président de la République. Rendez-vous est pris...



Françoise Nyssen et Erik Orsenna - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Le Président de la République se rendra en effet ce mardi 20 février 2018 à la médiathèque des Mureaux. À cette occasion, le rapport Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd’hui, lire demain, commandé à Erik Orsenna, sera présenté et remis à Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Ainsi qu'au président.

Emmanuel Macron profitera de l’occasion pour visiter la médiathèque qui doit accueillir la remise de ce rapport, et se rendra par la suite au Fablab – un espace de 400 m2 consacré à la transition écologique et énergétique. Outil de réflexion, réunissant les solutions numériques récentes, il est opérationnel depuis mai 2017.

Ouvrir plus, oui, mais mieux, surtout



Alors quid de ce rapport ? Rien n’a fuité, évidemment. Cependant, on sait que la question de l’ouverture, et du financement ce cette dernière, sera au cœur des réflexions. Depuis septembre 2017, Erik Orsenna s’est mis en marche, pour « définir les modalités du soutien de l’État », comme l’indiquait Françoise Nyssen.

Des dispositifs sont en œuvre depuis quelque temps, et à ce titre, les professionnels attendent aussi que d’autres moyens soient mis à disposition des collectivités pour appuyer cet effort d’extension des horaires d’ouverture, dans un contexte de réductions des dotations...



Ouvrir plus, mais surtout ouvrir mieux. « Le président est un fils de la lecture, et si ce n’est pas suivi, on gueulera. La ministre de la Culture ne peut pas, mais moi je le ferai », indiquait Erik Orsenna, manifestement décidé à défendre ses conclusions.

Début décembre, le président de la République avait alors annoncé une hausse de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) de 8 millions €. Difficile d’imaginer que l’ouverture des bibliothèques s’arrête à une pareille mansuétude. Le budget alloué est en effet de 80,4 millions € à l’heure actuelle.

Des bibliothèques fermées à 18 heures dans certains territoires, « c’est une vraie inégalité, parce que c’est le plus modeste qui en a besoin. Cet accès à la culture, on doit aussi le faire en ouvrant plus largement, en soirée, les week-ends, toutes les bibliothèques de France », expliquait Emmanuel Macron au cours de la campagne présidentielle.

Ce 20 février, chacun pourra découvrir les recommandations d’Erik Orsenna. Et par la suite mesurer ce qu’il en sera fait.

Quant au choix de la médiathèque des Mureaux, il ne doit rien au hasard : d’abord, c’est un territoire devenu l’un des favoris des personnalités politiques. Ensuite, l’établissement lui-même a opté pour une ouverture le dimanche après-midi. Originellement souhaitée par le maire, François Garay dès 2009, la médithèque offre une amplitude de 32 heures semaine, du mardi au dimanche.