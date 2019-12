Le recrutement d'auteurs de science-fiction commence dans l'armée

Animée par un opérateur, elle sera placée sous l’égide de l’AID, l’état-major des armées (EMA), la Direction générale de l’armement (DGA) et la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS). Ses travaux classifiés de prospection auront pour objectif d’orienter les efforts d’innovation du ministère des Armées en imaginant des capacités militaires disruptives (aux plans opérationnel, technologique et organisationnel).

Cette histoire de romanciers embauchés secrètement pour le compte de l’armée avait fait fureur durant les vacances . La Red Team s’intégrait en effet dans le Document d’orientation de l’innovation de Défense, ou DOID. Et non, ce ne sont pas les DOID que vous cherchez. L’Agence de l’innovation de défense (AID) compte bien sur eux pour envisager le futur, et aider l’armée à s’y préparer.Depuis ce 16 décembre, l’appel public est officialisé, pour constituer la Red Team : « Cette Red Team a pour mission d’imaginer et de créer des scénarios futuristes et disruptifs au profit de l’innovation de défense », indique l’AID. En revanche, ils travailleront très loin de l’Open Source ou du Creative Commons, indique l’annonce.Ce qui intéresse l’armée, selon BFM TV , c’est de « préparer les programmes et systèmes militaires de demain, et innovation “ouverte” tirant parti du foisonnement issu du monde civil, identifier les ruptures à venir, et accepter la prise de risque ». Autant de défis que l’armée doit relever, et les ressources culturelles sont, pour ce faire, non-négligeables.Les candidatures, ouvertes jusqu’au 15 février , seront reçues et s’effectueront dans le plus grand secret. De même que les travaux ainsi produits. La Red Team devrait être composée de 4 à 5 personnes. « L’objectif est d’orienter les efforts d’innovation en imaginant et en réfléchissant à des solutions permettant de se doter de capacités disruptives ou de s’en prémunir », poursuit l’AID.Avis, avis…