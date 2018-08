Le rendez-vous de la littérature québécoise de retour le 12 août

Le 12 août, les libraires sont de plus en plus nombreux à mettre en avant les ouvrages québécois qui se multiplient sur les étagères. Certains établissements comme la librairie Poirier organisent même des événements spéciaux pour célébrer l’occasion. Cette dernière accueillera d’ailleurs ce dimanche 24 auteurs de la région.

La matinée sera consacrée aux rencontres avec les auteurs de jeunesse comme Nadine et Étienne Poirier, Félix LaFlamme ou encore Marie-Sol. L’après-midi d’autres écrivains se joindront à la fête dont Guillaume Morrissette, Pierre Drouin, Louise Lacoursière ou encore Marie-France Bornais.

Frédérica Skierkowski, gérante de la Librairie Poirier, explique à l’Hebdo journal : « On constate que la participation à cette journée augmente chaque année. On ne fait jamais deux fois la même activité. Cette fois-ci, on aura 24 auteurs qui se relaieront durant la journée, à raison de huit à la fois durant deux heures. Ça se veut une journée très conviviale. »

Pour elle, cette journée du 12 août est d’une importance cruciale pour la littérature québécoise dont les retombées restent tangibles sur tout le reste de l’année. « Les gens vont se laisser surprendre, se laisser conseiller des livres qu’ils n’auraient peut-être pas lus autrement. C’est l’occasion de leur faire découvrir des livres et des auteurs d’ici. »

Mais elle n’est pas la seule à ressentir cet engouement de la part des clients. Julie Grefford, des librairies Boyer, ajoute ainsi : « C’est certain que ce n’est pas encore aussi fort que la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur en avril, où l’on ressent vraiment que les gens veulent acheter un livre. Mais cette journée spéciale du 12 août évolue d’une année à l’autre. Avec les réseaux sociaux, ça diffuse rapidement et les gens connaissent cette promotion de plus en plus ».