Le rôle des bibliothèques dans les quartiers prioritaires

"De génération en génération", Bruce Krebs, La Rochelle

Le programme de la journée est le suivant :AccueilDiscours d'ouverturePremière session : Comment se construit l’offre des bibliothèques destinée aux habitants des quartiers prioritaires ?avec les témoignages de deux territoires : Reims (51) et Roubaix (59)Deuxième session : Quelle articulation entre deux politiques publiques : lecture publique et politique de la ville ?avec les témoignages de deux territoires : Chenôve (21) et Courrières (62)Déjeuner libreTroisième session : Comment les bibliothèques développent-elles un réseau de partenariats ?avec le témoignage d’un territoire : Vaulx-en-Velin (69) et la présentation de l’opération nationale Des livres à soiQuatrième session : Comment les bibliothèques peuvent-elles faciliter l'accès aux services publics dans les territoires de la politique de la ville ? avec le témoignage d’un territoire : Plaine commune (93)Clôture