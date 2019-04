Le roman de Victor Hugo au secours de Notre-Dame de Paris

• 25 € pour l’achat du Tome 1 dont le prix de vente est de 35 €

• 29 € pour le Tome 2 dont le prix est de 40 €

• 55 € pour les 2 tomes dont le prix est donc de 75 €.

Victor Hugo sauverait Notre-Dame pour la seconde fois

< >

Suite à l’incendie de Notre-Dame , Les Éditions du Net expliquent avoir reçu hier des commandes de ces ouvrages. Inspirées par l’appel des libraires #UnLivrePourNotreDame et en accord avec BnF Partenariats, Les Éditions du Net ont décidé de reverser l’intégralité des revenus sur la vente de ces livres à la Fondation de France pour la rénovation de Notre-Dame :Même si ce ne sera pas la motivation principale des acheteurs, ils bénéficieront de l’avoir fiscal de 75 % annoncé par le gouvernement et donc après déduction de ce dernier les ouvrages leur reviendront 45 % moins cher que le prix public.En effet, Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris en partie afin de sauver la célèbre cathédrale gothique du pic des démolisseurs. Pendant la Révolution, Notre-Dame avait servi d’usine à salpêtre. Au XIXe siècle, elle avait souffert de tant de négligence que des constructeurs voulaient récupérer ses pierres pour la construction de ponts.L’art gothique était alors jugé laid et offensant. Que Victor Hugo ait donné pour cadre à son roman un tel édifice était un choix délibéré, qui reliait des personnages grotesques à cet art « laid ». De nombreux chapitres du roman constituent un plaidoyer afin de préserver l’architecture gothique – comme le dit Hugo, cet immense « livre de pierre » que lui, en tant que romantique, trouvait magnifique. [Extrait du livre Le Français, quelle histoire !]Avec pour finalité d'aboutir à cette alliance du grotesque et du sublime, propre à l'esthétiques littéraire de l'époque.Cette opération ne concerne pour l’instant que les achats fait sur le site Internet des ditions du Net car il est vendu aux libraires avec une remise distributeur. Néanmoins l'appel est lancé, à tous les libraires, les sites Internet de vente de livres et tous les distributeurs qui souhaiteront s'y associer.Ce dernier devrait trouver facilement un écho : un groupe de libraires a déjà initié une opération similaire, proposant, symboliquement, de reverser la part des ventes du livre en pour participer à la reconstruction.Les éditions Douin ont un projet similaire : voilà quatre ans, la maison avait en effet numérisé la première édition illustrée de Notre-Dame de Paris, paru en 1844 chez Perrotin, pour la rééditer. Un ouvrage magnifique avec plus de 200 gravures hors-texte, in-texte, culs-de-lampe et bandeaux (voir ci-dessus). Actuellement, le stock est épuisé, mais une souscription est lancée : le prix du livre est fixé à 65 € TTC et les frais de port en colissimo pour la France sont offerts.« Si la quantité de souscripteurs est de 500 à 1000, nous redonnerons 15 € par livre pour la reconstruction de Notre-Dame. Au-delà de 1000 souscripteurs, nous redonnerons 18 € par livre et si la souscription est un succès et dépasse 2000 souscripteurs nous passerons à 20 € par livre », nous précise Frédéric Douin.« Tous les livres seront numérotés et personnalisés au nom du souscripteur avec un rappel du projet pour la reconstruction. Il y aura à la fin du livre la liste de tous les souscripteurs et du montant total qui aura été redonné. Il faudra 500 souscripteurs au minimum pour le go. »