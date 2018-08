Le roman Vivre ensemble d'Émilie Frèche “porte atteinte à la vie privée”

Séverine Servat de Rugy, journaliste pour le titre Gala, exprime, dans un communiqué rédigé par son avocat et ceux des éditions Stock, ce qu'elle pense du prochain roman d'Émilie Frèche, attendu pour la fin du mois d'août : « Ce roman est un viol de l'intimité de mon fils » affirme-t-elle. En cause, les personnages de Vivre ensemble, qui seraient directement inspirés de Séverine Servat de Rugy et de son fils, né de son union avec Jérôme Guedj, l'actuel compagnon d'Émilie Frèche.

D'après la mère de l'enfant, le livre « relève du viol de l'intimité sous un jour dégradant, sinon malveillant », comme elle l'explique dans un entretien à L'Express. Après avoir menacé, en juillet dernier, la maison d'édition d'un procès pour réclamer l'interdiction du livre, Séverine Servat de Rugy révèle finalement qu'un encart sera présenté dans chaque exemplaire du livre pour expliquer que celui-ci « portait atteinte de manière répétée à l'intimité de sa vie privée ».

Le résumé de l'éditeur pour Vivre ensemble :

« La première fois qu’ils se sont vus tous les quatre, le fils de Pierre n’a pas supporté un mot du fils de Déborah, ou peut-être était-ce juste un rire, et, pris d’une rage folle, il s’est mis à hurler qu’il les détestait, que de toute façon elle ne serait jamais à son goût et Léo jamais son frère, puis il a attrapé un couteau de boucher aimanté à la crédence derrière lui et, le brandissant à leur visage, il a menacé de les tuer — cela faisait une heure à peine qu’il les connaissait. » Tout le monde ne parle que du vivre-ensemble mais, au fond, qui sait vraiment de quoi il retourne, sinon les familles recomposées ? Vivre ensemble, c’est se disputer un territoire.

« Émilie Frèche a contesté ces atteintes [...]. Cependant, elle admet, comme tout écrivain, avoir puisé une partie de son inspiration dans son vécu, notamment familial, en exacerbant les qualités et les défauts des personnages de son roman », indique encore le communiqué rédigé dans le cadre d'un accord avec Anne Veil et Alain Jakubowicz, les avocats des Éditions Stock et de la romancière, selon l'AFP.

Curieusement, l'accord entre les parties note que Séverine Servat de Rugy « renonce à solliciter l'interdiction du livre, mais se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires et de demander des dommages-intérêts ».