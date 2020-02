Le romancier et aventurier américain Clive Cussler est mort

Né en 1931 dans l'Illinois, Clive Cussler grandit en Californie, avant de s'engager dans l'armée de l'air américaine au cours de la guerre de Corée (1950-1953). Promu sergent, il se distingue aussi comme mécanicien. Après la guerre, il se fait embaucher dans plusieurs agences de publicité, pour la télévision et la radio, avant d'envisager l'écriture et la publication de ses propres récits, dès 1965.C'est finalement en 1973 que parait son premier livre, The Mediterranean Caper (MayDay!, Lefrancq, 1993, traduit par Patrick Delperdange), dans lequel les lecteurs découvrent l'agent Dirk Pitt, un membre de la National Underwater and Marine Agency, une agence américaine spécialisée dans les opérations sous-marines. Pitt apparaitra dans de nombreux romans de Cussler, publiés entre 1973 et 2009.Auteur de près de 80 ouvrages, Clive Cussler collaborera avec son fils, Dirk Cussler, sur un certain nombre d'entre eux. En France, ses livres ont été publiés par les éditions Grasset, principalement, dans des traductions de John Rosenthal, François Vidonne ou encore Florianne Vidal, notamment. Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma.Suivant le parcours de son propre personnage Dirk Pitt, Clive Cussler était un « chasseur d'épaves », et en aurait découvert une soixantaine, dont celles du RMS Carpathia et du H. L. Hunley, un des premiers sous-marins militaires. L'écrivain avait même créé une ONG, nommée National Underwater and Marine Agency, comme sa création littéraire, dont le rôle était la protection du patrimoine archéologique sous-marin.Cussler avait raconté son parcours d'archéologue sous-marin dans Chasseurs d'épaves (Grasset, 1998, écrit avec Craig Dirgo) et sa suite, également publiée par Grasset, traduite par John Rosenthal.via USA Today