Le romancier Paul Savatier meurt à 87 ans

Paul Savatier, auteur, scénariste et comédien français est décédé le 23 juillet à Châtellerault à l’âge de 87 ans. Il était le cofondateur du théâtre des Amandiers de Nanterre et du théâtre Daniel Sorrano à Vincennes.









Septième enfant d’une famille de juristes du Poitou, il était le fils du résistant René Savatier, doyen de la faculté de droit de Poitiers et membre de l’Académie des sciences morales et politiques. C’est à Paris qu’il étudie le cinéma et l’art dramatique.



Il devient acteur de théâtre avant de participer aux tournages de plusieurs films et séries, mais il est avant tout auteur de roman, de scénarios et de dialogues pour la télévision. En 1971, il avait adapté pour la télévision le roman Au Plaisir de Dieu de Jean D’Ormesson en série de 6 épisodes. Il s’était aussi chargé de porter Les Beaux Quartiers d’Aragon à la télévision en 1983.



Il publie son premier roman en 1962, L’Œil du centre chez Gallimard. Mais ses œuvres les plus connus sont sans doute Le Ravisseur, prix Valentine de Volmar 1979 et Le Photographe, prix Ève Delacroix et des lectrices Elle en 1983.