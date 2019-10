Le Royaume d’Istyald, le premier jeu vidéo de la Bibliothèque nationale de France

Dans la lignée de son exposition consacrée à J.R.R. Tolkien et à la Terre du Milieu, la Bibliothèque nationale de France entend prolonger le voyage dans la fantasy avec « Fantasy, retour aux sources », un site web conçu pour replonger dans les racines de ce genre littéraire bien particulier, avec ses codes, ses livres cultes, ses auteurs incontournables et ses nombreux univers.Ce site web retracera toute l'histoire du genre, et sera complété par un cycle de conférences, par lequel « historiens, auteurs et designers invitent à explorer les sources d’un genre qui, à travers la nostalgie d’un passé enchanté, interroge notre modernité », indique la BnF.La salle A, dédiée à l'audiovisuel au sein du site François Mitterrand, proposera une sélection de films, séries, jeux vidéo, livres, bandes dessinées, livres audio, musiques et entretiens.Initiative originale qui s'ajoutera à cette mise à l'honneur de la fantasy, la présentation d'un jeu vidéo, création originale de la Bibliothèque nationale de France. Le Royaume d’Istyald a été écrit et designé par Florent Maurin, illustré par Anato Finnstark, avec un travail sonore accompli par Andrea Perugini. Présenté en avant-première à la Paris Game Week, le jeu sera ensuite accessible en ligne, à partir du 15 janvier 2020.Il s'agira de s'embarquer dans une aventure trépidante, pour sauver un certain Arbre du Savoir...