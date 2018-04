Le Salon du livre de Genève annonce la rémunération des auteurs

#salondulivregeneve – Le 32e Salon du livre de Genève a ouvert ses portes ce 25 avril, avec une riche programmation, et quelques 1000 auteurs suisses et internationaux invités. Et suivant un mouvement de normalisation, les organisateurs ont diffusé une annonce des plus intéressantes. Le Salon évolue dans sa politique et sa prise en compte du statut des écrivains.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Les organisateurs du Salon du Livre de Genève, en accord avec le Conseil de la Fondation pour l’Ecrit, rémunèrent depuis plusieurs années les auteurs et les professionnels du livre proposant ateliers, lectures ou spectacles littéraires sur les scènes du salon.

Dès l’édition 2018, toutes les prestations des auteurs invités sur une des scènes du Salon du livre portées par la Fondation pour l’Ecrit seront rémunérées. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas étaient d’ores et déjà pris en charge.

« Avec ce pas supplémentaire, les organisateurs du Salon du livre de Genève reconnaissent que le temps passé par les auteurs dans le cadre du salon, à des tables rondes ou lors de débats, est un investissement en temps et non une démarche promotionnelle, qui se doit d’être rémunérée », indique la direction du Salon.

L’association des Autrices et Auteurs de Suisse, AdS, avait salué la volonté affirmée de la manifestation. Elle pourra désormais se réjouir pleinement de ce que Genève s’inscrive dans cette continuité. Et loin de la campagne qui avait conduit le mouvement #PayeTonAuteur à faire littéralement plier le salon Livre Paris, entêté dans sa position, la transition adoptée par Genève est bien plus saine.



Désormais, quel que soit le format de leur intervention, les auteurs seront donc rémunérés. L’AdS avait également souligné que cette « bonne volonté [devait] être partagée ». Et demandait « aux Services de la culture des villes et des cantons, les fondations, les sponsors et autres soutiens de soutenir ces démarches et de les encourager activement ».



S'inscrire dans un mouvement naturel de reconnaissance



De son côté, Laurence Brenner, directrice de la manifestation, indique à ActuaLitté : « Cela fait plusieurs années que ce dossier était en réflexion : l’important est que nous y soyons parvenus, à l’initiative de Claude Membrez. Nous nous inscrivons naturellement dans un mouvement global qui œuvre pour la reconnaissance du statut des auteurs. »

Le directeur général de Palexpo, qui accueille le Salon, et président de la Fondation pour l’Écrit, qui organise la manifestation avait déjà évoqué le sujet dans nos colonnes.

« Cette thématique a été discutée largement et durant de nombreuses années, en Suisse, mais également partout dans le monde. La situation chez nous est encore plus complexe, car les intérêts des acteurs de la chaîne du livre sont différents dépendamment de leur langue », nous précise Claude Membrez.

« Par ailleurs les autorités fédérales se doivent de soutenir la création dans les différentes langues officielles. Ce qui complique la transmission du savoir dans une langue différente, c’est la raison pour laquelle la rémunération est de mise depuis de plusieurs années déjà, au niveau de la création, mais également de la traduction, de la diffusion, etc. ».

Et de conclure : « En Suisse romande, la Fondation pour l’Écrit a souhaité marquer le pas et prendre les devants. Toute prestation assumée par un auteur est reconnue comme un travail, tout travail mérite salaire, le pas est franchi aisément. À l’exception des séances de dédicace qui sont communément reconnues comme de la promotion. »